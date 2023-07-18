قومي المرأة يتعاون مع حياة كريمة في تنفيذ مبادرة أنت الحياة بالغربية

انطلقت فعاليات مبادرة أنت الحياة التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتعد فعالية توعوية موسعة في محافظة الغربية فى الفترة من ١٥ يوليو حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٣ في مركز زفتى بالمحافظة وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا المهمة والتى تمس حياتهم.

وتتضمن الفعاليات والأنشطة عقد ورش عمل توعوية حول ريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمى والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والشمول المالى بجانب استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.