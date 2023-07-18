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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

قومي المرأة يتعاون مع حياة كريمة في تنفيذ مبادرة أنت الحياة بالغربية

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

انطلقت فعاليات مبادرة أنت الحياة التى ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وتعد فعالية توعوية موسعة في محافظة الغربية فى الفترة من ١٥ يوليو حتى ١٩ يوليو ٢٠٢٣  في مركز زفتى بالمحافظة وذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، وبمشاركة مجموعة من الوزارات والمؤسسات والجامعات، بهدف رفع الوعى لدى الأهالي بعدد من القضايا المهمة والتى تمس حياتهم.

 

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"حياة كريمة" تقدم خدمات طبية لأكثر من 8 آلاف شخص بسوهاج

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محافظ قنا: "حياة كريمة" تُنفذ 175 مشروعًا فى قوص

وتتضمن الفعاليات والأنشطة عقد ورش عمل توعوية حول ريادة الأعمال والادخار والإقراض الرقمى والإرشاد الأسرى والتنشئة المتوازنة والشمول المالى بجانب استخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات.

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