محافظ قنا: "حياة كريمة" تُنفذ 175 مشروعًا فى قوص

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن توسعات مشروع الصرف الصحي بمركز قوص تخدم ٩ قرى هي حجازة قبلي - حجازة بحري - شنهور - الكلالسة - المسيد - المعري - المخزن - عباسة – الخرانقة.

وأضاف أنه، يجري حاليا الأعمال الإنشائية بالمرحلة الثالثة من توسعات محطة معالجة مشروع الصرف الصحي بمركز قوص بطاقة ٢٤ ألف م٣ / يوم.

وبيّن المحافظ، أن محافظة قنا تعمل على تأسيس كامل للبنية التحتية لكافة خطوط الصرف الصحى، وتوصيله لكافة القرى والمراكز، خاصة أن مشروعات المياه والصرف الصحى تعتبر من أهم المشروعات التنموية وإحدى الركائز الأساسية للتنمية المستدامة التى تعطى لها المحافظة أولوية خاصة لتنفيذها ضمن خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وإطلع المحافظ، اليوم الاثنين، على مشروع توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بقوص، والذي يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة تحت اشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

واستمع ، إلي شرح تفصيلي عن مكونات المحطة والتي تتكون من أحواض لاهوائية وترددية وانضاج ووحدة لرفع المياه المنقاه وخزان تجميع الحمأة ومبني الإدارة والمعمل ومبني حقن الكلور ومبني المولدات والمحولات والورشة والمخازن

175 مشروعًا لحياة كريمة فى مركز قوص

وفي سياق ذي صلة، وعلي هامش زيارته لمشروع توسعات محطة معالجة قوص، عقد المحافظ، اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص ضمن المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، والعقيد حازم محمد أبو العز المشرف على تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا، والدكتور قدري الشعيني رئيس مدينة قوص، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

استعرض المحافظ، خلال الاجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات التي يتم تنفيذها بمركز قوص والبالغ عددها 175 مشروع بواقع 5 مشروعات بقطاع التنمية المحلية ، 5 مشروعات بقطاع الزراعة ، 31 مشروع بقطاع الصحة ، 10 مشروعات بقطاع الشباب والرياضة ، 16 مشروع بقطاع التضامن الاجتماعي ، 41 مشروع بقطاع الصرف الصحي ، 23 مشروع بقطاع الكهرباء ، 26 مشروع بقطاع مياة الشرب ، 18 مشروع بقطاع الطرق.

وقال المحافظ، إن المبادرة الرئاسية (حياة كريمة ) والتي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير قرى الريف المصري تعد أحد أهم المبادرات الرئاسية التنموية التي تشهدها الدولة المصرية والتي ساهمت بشكل كبير في تحسين مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة من خلال تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية بشتى القطاعات الخدمية.