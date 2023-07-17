انهيار عقار حدائق القبة يُنهي حياة طفلين بينهما رضيع

استفاقت منطقة حدائق القبة في القاهرة على كارثة إنسانية مروعة بعد أن انهار عقار مُكون من خمسة طوابق.

وبحسب التقديرات المبدئية فإن الحادث الأليم أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن، وإصابة ما يزيد على 6 آخرين.

وأفاد شاهد عيان من قلب الحادث بوجود ضحية تُدعى "أم ميادة" جرى نقلها للمستشفى وهي لا تعلم أن انهيار العقار أودى بحياة طفليها ومن بينهما رضيع لم يُكمل بعد عامه الأول.

وأضاف الشاهد مؤكدًا أن أسرة مُكونة من 5 أفراد غادروا العقار قبل انهياره بنحو 5 دقائق، مُنوهًا بأن الإنقاد بدأ بمُبادرة من أهالي المنطقة بتكسير أسقف العقار المُنهار بهدف الوصول للضحايا.

وفور الإبلاغ بوقوع الانهيار انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، وقامت بفرض كردون أمني، وجرى إخلاء العقارات المجاورة فضلًا عن فصل التيار الكهربائي والغاز منعًا لتفاقم الأزمة.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا مفاده انهيار عقار مكون من 5 طوابق (أرضي و4 طوابق).

وهرعت قوات الحماية المدنية والشرطة إلى مكان البلاغ في منطقة وتم الدفع بالأوناش والأجهزة والمعدات الحديثة لرفع الأنقاض وانتشال الضحايا من وسط الأنقاض، وجارِ البحث ورفع الأنقاض والتأكد من وجود ضحايا أسفل الأنقاض من عدمه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية لانتشال الضحايا من أسفل الأنقاض، وحتى الآن تمكنت من انتشال 8 جثامين أسفل الأنقاض وأصيب آخرين وتم نقلهم لمستشفى الدمرداش لتلقي العلاج اللازم.

وفي وقتٍ سابق، أُصيب 5 مواطنين فى انهيار منزل مكون من 5 طوابق فى مدينة رشيد بمحافظة البحيرة.

وكانت مُديرية أمن أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا من النجدة، بانهيار منزل مكون من 5 طوابق فى مدينة رشيد، وعلى الفور انتقلت قوات الدفاع المدنى، وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا حول العقار المنكوب.

نقلت سيارات الإسعاف 5 مصابين من موقع الانهيار إلى مستشفى رشيد، وما زالت قوات الدفاع المدنى تعمل فى رفع الأنقاض.

وتكثف أجهزة الدولة جهودها للتأكد من سلامة المباني وقدرتها على التحمل على مدار السنوات.