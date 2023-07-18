إصابة 7 أشخاص في تصادم عدة سيارات بالقاهرة

شهد اتجاه القطامية أعلى نفق الجولف المتجه الى مدينة نصر، إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم 5 سيارات مما تسبب في زحام مرورى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم بين عدد من السيارات أعلى نفق الجولف اتجاه القطامية أمام قائدي السيارات المتجهة إلى مدينة نصر مما تسبب في زحام مرورى.

وبالإنتقال والفحص تبين تصادم 5 سيارات ملاكي فيما أصيب 7 أشخاص من بينهم ضابط وأمين شرطة، وجارٍ حصر المصابين ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وجرى رفع الحطام لتيسير حركة المرور، وتم تحرر محضر بالواقعة وتباشر النيابة التحقيق.

بينما وضعت الإدارة العامة للمرور، العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

- الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

- التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

- عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

- الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

- تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

- التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

- الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

- توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

- عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

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