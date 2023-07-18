السيطرة على حريق هائل بحوش في البلينا

نجحت قوات الحماية المدنية بسوهاج، في السيطرة على حريق نشب بحوش وامتد لحوش مجاور بناحية قرية الساحل البحري دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج نتج عن الحريق إصابة 5 بحروق متفرقة بالجسم وتم نقلهم للمستشفى الجامعى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة سوهاج بلاغًا من نائب المدير لقطاع الجنوب يفيد بنشوب حريق بدائرة مركز شرطة البلينا جنوب المحافظة، ووجود مصابين، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وهناك خطوات يتم اتباعها فى حالة حدوث حريق داخل أي شقة، وهى:

1- الاتصال الفورى على رقم 180 المخصص للحماية المدنية دون الانتظار لمعرفة كيفية التعامل مع النيران.

2- إذا كانت النيران فى بداية اشتعالها ومحدودة يمكن السيطرة عليها طبقا لنوع الحريق باستخ دام الطفاية.

3- غلق مصادر الغاز والكهرباء فى حالة نشوب حريق.

4- الإسراع فى مغادرة شقتك مع اشتعال النيران لمنع وقوع إصابات.

5- إذا كان الهروب من موقع الحريق يستلزم اختراق منطقة بها نيران فيمكن تغطية الجسم بمفرش أو بطانية مبللة مع مراعاة تغطية الفم والأنف بقماش مبلل لتقليل أثر الدخان.

6- فى حرائق الشقق يكون الهروب لأسفل لأن النار تتجه لأعلى.

7- إذا اضطررت للصعود لأعلى فى حالة نشوب حريق يجب الوصول إلى سطح المبنى ولا تقترب من أسوار السطح، لأنها المسار الطبيعي للدخان والحرارة.

8- فى حالة حدوث اشتعال النيران فى شقتك تجنب استعمال المصعد أثناء عملية الهروب والإخلاء للمبنى تحسبًا لانقطاع أسلاك المصعد.

9- منع تشغيل الموقد للتدفئة لفترات كبيرة تحسبا لحدوث أى ماس كهربى.

10- عدم ترك كميات من الخشب مشتعلة داخل الشقة قبل نوم أصحابها.

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