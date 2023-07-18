نقابة المحامين تنشر صور التجهيزات النهائية بنادي جليم قبل افتتاحه

تستعد النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب العام عبدالحليم علام، لافتتاح نادي محامي جليم بالإسكندريةِ، اليوم الثلاثاء، وذلك بحضور أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، ونقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء الجمعية العمومية.



وانتهت حالياً أعمال التجهيزات النهائية للنادي استعدادًا لافتتاحه اليوم الثلاثاء.



ويشار إلى أن الأستاذ النقيب عبدالحليم علام، نقيب محامين مصر ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، قد وجه الدعوة لكافة أعضاء الجمعية العمومية لمحامين مصر، لحضور افتتاح نادي المحامين بجليم، اليوم الثلاثاء الموافق 18 يوليو 2023، منذ الساعة السابعة مساءً، على أن يقتصر الحضور على السادة المحامين فقط، ومن اليوم التالي للافتتاح يتشرف النادي باستقبال السادة المحامين وأسرهم.

ويسبق الافتتاح اجتماع السيد النقيب العام مع مجالس النقابات الفرعية، وأعضاء هذه المجالس، في تمام الساعة الواحدة ظهرًا.



وقرر النقيب العام إلغاء كافة مظاهر الاحتفال خلال افتتاح النادي، وذلك لما تمر به نقابة المحامين وجمعيتها العمومية من حزن وألم شديد على شهداء الواجب.