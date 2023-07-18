حمى الضنك في قنا.. " الذبابة الملعونة" كلمة السر

مع ارتفاع درجات الحرارة، تظهر العديد من الأمراض والفيروسات، وهو واقع ما حدث في قرية العليقات في قنا والتي تعيش حالة من الفزع والرعب بسبب انتشار مرض حمى الضنك بين المواطنين، وأصابة أكثر 200 شخص بالفيروس، وشعور المصابيين بصداع وتكسير في الجسم والعضلات وغثيان.

وزارة الصحة والسكان

ومنذ ظهور المرض خلال الأيام القليلة الماضية، وتبذل وزارة الصحة والسكان، جهودًا مضنيةً بغية الوقوف على أسباب ما حدث، وبناءً عليه تقديم كافة الخدمات المطلوبة للمواطنين، بغية تماثلهم للشفاء، حيث أنه من المعروف أن حمى الضنك، هي حمى معروفة وموجودة في نحو 100 دولة على في العالم.

بعوضة الزاعجة المصرية

وعقب تعقب الوزارة للمرض، كشفت التحاليل المعملية ونتائج قياس كثافات البعوض والتصنيف والترصد الحشري وفحص اليرقات، وجود البعوضة الناقلة لمرض حمى الضنك والمعروفة باسم الزاعجة المصرية، ووفقًا للوزارة، أظهرت النتائج المعملية لعينات الدم المسحوبة من الحالات المرضية من خلال فحص الأجسام المضادة، وفحص الحمض النووي إيجابية بعض العينات لمرض حمى الضنك الحمى المؤلمة للعظام.

حمى الضنك

وتنتشر حمى الضنك في المناطق الأشد حرا، وهو ما يتسبب في انتشار البعوض في المياه الرااكدة، ولكن في نفس الوقت الوباء لا ينتقل من شخص لآخر، بل ينتقل من الحشرات للمواطنين ممثلة في البعوض، ويعد الناقل الرئيسي للمرض هو بعوضة الزاعجة المصرية، كما تنقل المرض بصورة أقل الزاعجة المرقطة، وينتقل الفيروس إلى الإنسان عبر لسعات إناث البعوض المصابة.

منظمة الصحة العالمية

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية أنه يمكن للشخص المصاب نقل المرض إلى الآخرين بواسطة البعوضة لمدة 4-5 أيام وقد تصل إلى 7 أيام منذ ظهور العدوى، بين المواطنين، حيث أنه الوقاية من الإصابة بفيروس حمي الضنك، عبر استخدام المبيدات الحشرية للتخلص من البعوض، وغلق نوافذ المنازل جيدا وعدم وجود أماكن تدخل منها البعوض، فضلاً عن الحصر على استخدام كريمات على البشرة طاردة لأنواع البعوض.