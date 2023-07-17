حمى القرم.. فيروس يجتاح العالم "كابوس يلتهم حياة البشر"

يعيش العالم حالة من الترقب والقلق والهلع مع تزايد الأنباء الخاصة بانتشار فيروس جديد يجتاح وأودى بحياة العشرات في العراق وباكستان وناميبيا.

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ومن المحتمل وصول الفيروس إلى المملكة المتحدة قريبا، كما ظهرت حالات جديدة في جميع أنحاء أوروبا بهذا الفيروس "حمى القرم" الكونغو النزفية "CCHF".

ويصل معدل الوفيات من الفيروس إلى 40 ٪، ومات الكثير من البشر في إسبانيا بسببه، إذ ينتشر هذا الفيروس مثل كورونا وستكون تدابير احتواءه مثل المستخدمة خلال جائحة كوفيد-19.

الأمر الذي يثير القلق أن عمليات الإغلاق وحظر التجوال التي تمت إبان فيروس كورونا لن تجدي نفعا مع هذا لفيروس.

ما هي حمى القرم– الكونغو النزفية "CCHF"

هي مرض واسع الانتشار يسببه فيروس تحمله حشرة القراد، ويتسبب فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية في وقوع فاشيات الحمى النزفية الفيروسية الوخيمة، ويبلغ معدل الوفيات الناجمة عن هذه الفاشيات بين 10% و40%.

ويتوطن فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية بلدان أفريقيا والبلقان والشرق الأوسط وآسيا

طريقة انتقال الفيروس

تصاب الحيوانات مثل الأغنام والماعز والأبقار بالعدوى عن طريق لدغة القرادات المصابة بالعدوى، وينتقل فيروس حمى القرم– الكونغو النزفية إلى البشر إما عن طريق لدغة القرادات أو بالاتصال المباشر بدم أو أنسجة الحيوانات المصابة أثناء الذبح أو بعده مباشرة.

وينتقل الفيروس من إنسان إلى آخر نتيجة الاتصال المباشر بدم الشخص المصاب أو إفرازاته أو أعضائه أو سوائل جسمه الأخرى.

ويصنف العاملين في تربية الماشية، مثل العمال الزراعيين ومربي الحيوانات وعمال المسالخ والأطباء البيطريين هم من أكثر الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالمرض علاوة على الأشخاص الذين يمارسون عملية الذبح بدون التقييد بالإجراءات الوقائية.

الأعراض

الحمى وآلام العضلات

الدوخة وآلام الرقبة وتَيَبُّسها وآلام الظهر والصداع

التهاب العيون والحساسية للضوء

ومن الأعراض التي قد تظهر في بداية الإصابة بالفيروس

الشعور بالغثيان والقيء والإسهال وآلام البطن والتهاب الحلق

تليها تقلبات مزاجية حادة وارتباك

الشعور بالنعاس والاكتئاب والتراخي بعد يومين إلى أربعة أيام، وقد تتركز آلام البطن في الربع العلوي الأيمن مع حدوث تضخم ملحوظ في الكبد.

⁃ومن العلامات السريرية الأخرى سرعة نبضات القلب وتضخم الغدد اللمفاوية وظهور طفح نمشي "طفح ناتج عن النزف تحت الجلد" على البطانة الداخلية المخاطية كتلك الموجودة في الفم والحلق وعلى الجلد.

- وعادةً ما تظهر دلائل على حدوث التهاب في الكبد، وقد يعاني المرضى ذوي الحالات الخطيرة من تدهور سريع في وظائف الكلى أو فشل كبدي أو رئوي مفاجئ بعد اليوم الخامس من المرض.

طرق الوقاية

⁃ ارتداء ملابس واقية "أكمام طويلة وسراويل طويلة"

⁃ ارتداء ملابس فاتحة اللون لسهولة اكتشاف وجود أي قرادات على الملابس

⁃ استعمال أنواع مُعتمَدة من المبيدات الكيميائية المخصصة لقتل القرادات على الملابس

⁃ استعمال نوع مُعتمَد من المواد الطاردة على الجلد والملابس

⁃ فحص الملابس والجلد بانتظام لاكتشاف وجود أي قرادات عليهما؛ وفي حالة اكتشافها يجب إزالتها بطريقة آمنة

⁃ السعي إلى مكافحة أو القضاء على حالات اجتياح القرادات لأجساد الحيوانات أو لحظائر الخيول والحيوانات الأخرى

⁃ تَجَنُّب المناطق التي تتواجد فيها القرادات بكثرة والفصول التي يصل فيها نشاطها إلى أعلى مستوياته.

وللحد من خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان ينبغي:

⁃ ارتداء القفازات وغيرها من الملابس الواقية أثناء التعامل مع الحيوانات أو أنسجتها في أماكن تَوَطُّن المرض، ولا سيما خلال إجراء عمليات الذبح والإعدام في المجازر أو المنازل؛

⁃ فرض الحجر الصحي على الحيوانات قبل دخولها إلى المجازر أو الرش المنتظم للحيوانات بالمبيدات قبل ذبحها بأسبوعين.

وللحد من خطر انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان ينبغي:

⁃ تَجَنُّب الاتصال الجسدي المباشر بالمصابين بفيروس حمى القرم– الكونغو النزفية

⁃ ارتداء القفازات والمعدات الواقية عند رعاية المرضى المصابين بالفيروس

⁃ المداومة على غسل اليدين بعد رعاية المرضى المصابين بالفيروس أو زيارتهم.