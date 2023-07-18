أيمن الشريعي : محمد حمدى ليس للبيع  وتامر مصطفى من أفضل المدربين

صرح أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن تامر مصطفى، من المدربين الكبار الذين أثبتوا جدارتهم مشيراً إلى أن أنهم اتفقوا مع تامر مصطفى على تقديم مشروع بأهداف محددة ويحافظ على هوية النادى البترولى.

أكمل رئيس نادى إنبى تصريحاته ، أن تامر مصطفى سيكون من أفضل المدربين فى مصر".

أتم رئيس نادى إنبى حديثة أن الإدارة اتخذت قراراً بعدم بيع محمد حمدى لأى لاعب الفريق لأى نادى فى مصر ولكن الأولوية للاحتراف الخارجى".

في سياق مٌتصل،صرح محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي تفعيل بند شراء عقد أحمد عيد مدافع منتخب مصر الأولمبي و المعار من صفوف الزمالك.

أكمل في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "العقد الثلاثي مع الزمالك وعيد موقع من كل الأطراف من بداية الموسم".

أتم تصريحاته :"يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد وهو موقع من بداية الموسم ".