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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنبي يعلن شراء أحمد عيد نهائياً من الزمالك

أحمد عيد لاعب انبي
أحمد عيد لاعب انبي

أعلن محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي تفعيل بند شراء عقد أحمد عيد مدافع منتخب مصر الأولمبي و المعار من صفوف الزمالك.

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الزمالك ينهي الموسم بتعادل مع فاركو في الدوري المصري

وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "العقد الثلاثي مع الزمالك وعيد موقع من كل الأطراف من بداية الموسم".

وأكمل :"يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد وهو موقع من بداية الموسم ".


وأضاف :"تامر مصطفى مستمر معنا الموسم المقبل وصفقاتنا لن تزيد عن ٥".

وأكمل :"كل العروض الخاصة بمحمد حمدي شفهية ولا توجد عروض رسمية".

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