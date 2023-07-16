إنبي يعلن شراء أحمد عيد نهائياً من الزمالك

أعلن محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي تفعيل بند شراء عقد أحمد عيد مدافع منتخب مصر الأولمبي و المعار من صفوف الزمالك.

وتابع في تصريحات عبر برنامج :"كورة كل يوم"، "العقد الثلاثي مع الزمالك وعيد موقع من كل الأطراف من بداية الموسم".

وأكمل :"يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد وهو موقع من بداية الموسم ".



وأضاف :"تامر مصطفى مستمر معنا الموسم المقبل وصفقاتنا لن تزيد عن ٥".

وأكمل :"كل العروض الخاصة بمحمد حمدي شفهية ولا توجد عروض رسمية".