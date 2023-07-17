إنبي يضم عيد نهائيا وتامر مصطفى مستمر مع الفريق
فجر محمد إسماعيل مدير الكرة بفريق إنبي، مفاجأة بتفعيل بند شراء عقد أحمد عيد من نادي الزمالك.
وقال إسماعيل في تصريحات تليفزيونية :العقد الثلاثي مع الزمالك، وعيد موقع من كل الأطراف منذ بداية الموسم.
وأضاف مدير الكرة :يتبقى توقيع أحمد عيد على العقد الجديد معنا، واللاعب ليس من حقه رفض تفعيل العقد لأننا فعلنا العقد، وهو موقع منذ بداية الموسم.
وأكمل :تامر مصطفى مستمر معنا الموسم المقبل، وصفقاتنا لن تزيد عن 5 لاعبين.
وقال :كل العروض الخاصة بمحمد حمدي شفهية ولا توجد عروض رسمية.