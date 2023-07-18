حل لغز اختفاء طفل عن أسرته بالبساتين

تمكن رجال الأمن بمحافظة القاهرة، من حل لغز اختفاء طفل عمره 13 سنة بالبساتين، وتبين بعد الفحص والتحري أن مرتكب الجريمة صاحب محل بينه وبين والد الطفل خلافات مالية، فبيت النية لخطف الطفل ومساومة والده على دفع الأموال، كما تم حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بدأت تفاصيل الحادث، بورود بلاغ تبلغ لمركز شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، من مالك ورشة مقيم في دائرة القسم، يفيد بتغيب نجله 13 سنة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين مُشاهدة مالك محل مقيم في دائرة قسم شرطة المعادي، حال اصطحابه الطفل من أمام محل سكنه، واستقلالهما توك توك.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بأنه نظرا لوجود خلافات مالية بينه وبين والدة المجني عليه، فبيت النية لخطف الطفل واحتجازه بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة دار السلام، ومساومة والده على إطلاق سراحه مقابل استرداد مبلغ مالي، وتم بإرشاده تحرير الطفل المذكور دون إصابات.

بينما العقوبة التي تواجه المتهم حيث نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

وفيما نصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد، ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

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