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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث مروع.. انقلاب ميكروباص على الدائري الأوسطي

بوابة الوفد الإلكترونية

وقع حادث مروري مروع، نتيجة انقلاب ميكروباص أعلى الطريق الدائري الأوسطي بنطاق مدينة 15 مايو التابعة لمحافظة القاهرة، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.

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 سرعان ما هرعت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما يقوم رجال الأمن والمرور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارِ إزالة أثار الحادث، وتحرير محضر بالواقعة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى طريق الأوسطى فى مدينة 15 مايو.

انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث و الخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

الجريدة الورقية