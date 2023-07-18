5 أفلام تنافس على موسم صيف 2023 السينمائى

بعد تأجيلها من موسم الأضحى

منافسه قوية يشهدها موسم الصيف بعرض 5 أفلام دفعة واحدة، يسيطر على موضوعاتها كلها الكوميديا، ويشهد الموسم العديد من المفاجآت أبرزها عودة التعاون بين محمد هنيدى والمخرج سعيد حامد بعد 18 عامًا بفيلم «البريمو»، وكذلك يشهد التعاون الأول بين محمد رمضان ونيللى كريم بفيلم «ع الزيرو»، وتنافس غادة عادل نفسها بفيلمين «البطة الصفرا» و«البريمو»، كما يعيد محمد إمام التعاون مع ياسمين صبرى من جديد بفيلم «أبوالنسب»، لتنضم الـ5 أفلام إلى أفلام موسم عيد الأضحى التى تخطت إيراداتها 140 مليون جنيه فى رقم هو الأكبر منذ سنوات، حيث تخطى فيها فيلم «بيت الروبى» وحده حاجز الـ100 مليون جنيه، ما يشير إلى موسم قوى فنياً وفى شباك التذاكر.

فى مقدمة الأفلام المشاركة ينافس فيلم «مرعى البريمو» المقرر عرضه يوم 2 أغسطس، الذى يراهن عليه النجم محمد هنيدى فى موسم الصيف، بعد أن شوق الجمهور للفيلم بنشره البوستر والتيزر الخاص به عبر حسابه على Facebookوعلق قائلًا: «أنا عارف إن فى ناس ممكن ميكنش عجبها بعض الأفلام اللى فاتت، بس مع الفيلم ده بوعدكم أن هنيدى راجع بكل قوته من جديد مع المخرج الكبير سعيد حامد».

«مرعى البريمو» يقوم ببطولته برفقة محمد هنيدى، كل من غادة عادل وأحمد بدير، محمد محمود، علاء مرسى، مصطفى أبو سريع، نانسى صلاح، وهو فكرة محمد هنيدى، وتأليف إيهاب بليبل، إخراج سعيد حامد.

ويعود محمد هنيدى لتقديم الأدوار الصعيدية فى السينما مرة أخرى بعدما قدمها سابقاً فى أفلام «الهروب» و«صعيدى فى الجامعة الأمريكية» و«عسكر فى المعسكر».

ويجسد هنيدى فى فيلم البريمو شخصية مرعى البريمو تاجر البطيخ المتزوج من غادة عادل، والتى تعمل معه فى تجارة البطيخ ويواجهان العديد من المواقف والمغامرات الكوميدية.

ويشهد الفيلم عودة التعاون بين هنيدى وسعيد حامد بعد سلسله من الأفلام الناجحة منها «صعيدى فى الجامعة الأمريكية» و«همام فى أمستردام»وغيرها، بالإضافة إلى التعاون الجديد بين هنيدى وغادة عادل بعد فيلم صعيدى فى الجامعة الأمريكية.

ثانى الأفلام المشاركة فيلم «أبو النسب» والذى خرج من موسم عيد الأضحى فى اللحظات الأخيرة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى حول البطل محمد إمام الذى يعمل طبيبًا ويعانى من أزمة النسب، ويعرض الفيلم الأزمات والمشكلات التى تحدث بين النسايب، بالإضافة للمشكلات الاجتماعية التى يعانى منها الشباب.

الفيلم بطولة محمد إمام، ياسمين صبرى، ماجد الكدوانى، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفى وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبرى ومحمد إمام للمرة الثالثة فى السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم فى الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى، وكذلك على مستوى شباك التذاكر.

كذلك ينافس النجمان غادة عادل وتوتا ينتظران عرض فيلم «البطة الصفرا» فى 5 أغسطس المقبل ليلحق بقطار موسم أفلام صيف 2023 ويقدم توتا ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعى تورطه الأحداث مع البطة الصفرا فى إطار كوميدى.

«البطة الصفرا» بطولة محمد عبدالرحمن وغادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، حسن أبوالروس، أحمد طلعت، كما يشارك فى الفيلم عدد من ضيوف الشرف، منهم صلاح عبدالله، سامى مغاورى وعمرو رمزى، قصة وسيناريو وحوار محمود عزت، ومدير التصوير أحمد عبدالقادر، ومهندسة الديكور مروة عامر، ومهندس صوت زياد عزت، واستايلست نيرة دهشورى.

ويعد الفيلم التعاون السينمائى الثانى لمحمد عبدالرحمن مع الفنانة غادة عادل بعد فيلم «الخطة العايمة»، والرابع بوجه عام بعد مسرحيتى «فى نص الليل» و«فرصة سعيدة».

كما يشارك محمد رمضان بفيلم «ع الزيرو»، والمقرر عرضه يوم 17 أغسطس، وطرحت الشركة المنتجه للفيلم البوستر الرسمى ويظهر رمضان بالفيلم جالسًا فى أحد الأحياء الشعبية ويحتضن ابنه الطفل منذر مهران وبرفقته كلب صغير، وكأنهما يواجهان مصير مجهول ضمن أحداث الفيلم.

كان البرومو التشويقى للفيلم قد طرح مؤخرًا وظهر خلاله رمضان يتمتع بعلاقة جيدة مع نجله منذر مهران، الذى فقد والدته منذ الصغر، كما أظهر البرومو أن محمد رمضان يعمل D.Jويدعى «حمزة»، وخلال أحداث الفيلم يظهر أن يتورط مع أشخاص فى جريمة.

كما ظهرت فى البرومو أن نيللى كريم مهددة بالقتل من قبل أحد الأشخاص، كما سيطر على البرومو مشاهد الأكشن والتشويق والإثارة.

يشارك فى بطولته جومانا مراد، خالد الصاوى، شريف دسوقى، الطفل منذر مهران، تأليف مدحت العدل، إخراج ماندو العدل، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية فى إطار اجتماعى إنسانى تشويقى.

ويختتم موسم الصيف الفنان حسن الرداد، بفيلمه الجديد «بلوموندو» الذى بدا تصويره منذ فترة قصيرة وهو يحمل الطابع الكوميدى، ومن تأليف حازم ويفى ومحمد ويفى، ويخرجه ياسر سامى، وإنتاج سامر المحضر.

ويعد فيلم «بلوموندو» بمثابة عودة لحسن الرداد للسينما مجددًا بعد فيلم «تحت تهديد السلاح» ويشاركه فى بطولة الفيلم كل من مى عمر، وعمرو عبدالجليل، وبيومى فؤاد، وشيرين رضا، وعباس أبوالحسن، وأحمد بدير.