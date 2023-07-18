منتج لجأ لـ"خادم" للانتقام من فيفي عبده بالسحر.. قرصة ودن (شاهد)

انتشر مؤخرا فيديو يظهر الفنانة فيفي عبده طريحة الفراش وتتلقى العلاج، متهمة أطراف مجهولة بأنهم يتعمدون استخدام السحر من أجل إلحاق الضرر بها.

وكشف المنتج المصري، أحمد الزواوي عن خلاف قديم مع الفنانة فيفي عبده، مؤكدا أنه لجأ لعلم الفلك أو ما يطلق عليه "خادم" للانتقام منها.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للمنتج أحمد الزواوي مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج "حضرة المواطن" الذي يبث عبر قناة "الحدث اليوم " إذ قال: "حصلت الفنانة فيفي عبده مني على مبلغ قيمته 60 ألف جنية، دفعة تعاقد للمشاركة في فيلم سينمائي، وبعد التحضير للعمل، اختفت قبل التصوير، ورفضت الرد على التلفون ورد العربون".

وتابع المنتج أحمد الزواوي حديثه قائلا: "الواقعة تمت عام 2017 ولجأت للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وقدمت شكوى في المحكمة لكن تم حفظها لعدم العثور عليها في أي عنوان، وتواصلت مع ابنتها عزة مجاهد، وباءت كل هذه المحاولات بالفشل، ورغم كل ذلك لن أتنازل عن حقي".

واستكمل المنتج المصري حديثه قائلا: "لم أحاول إيذاء أحد طيلة حياتي، ولكن هناك طريق نلجأ إليه عندما نعجز عن استرداد حقنا بالقانون أو الأصول، والأمر متعلق بعلم الفلك، هناك أشياء يهبها الله من يشاء، ويطلق عليه (خادم) أو خدمة لأنه يحرس ويذلل لي الصعاب، وأنا أستعمل هذا الحل في الأشياء الخاصة بي فقط، ومستعد أن أزيل ما تسببت فيه، مجرد قرصة ودن".