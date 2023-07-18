نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في الراحلة أميرة جمال

أدى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، مساء اليوم، واجب العزاء في الراحلة أميرة جمال المحامية بحلوان، وذلك بقاعة مناسبات مجمع الشربيني الخيري.

ونعى نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحلة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويغفر لها، ويرحمها، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحلة اميرة جمال المحامية بحلوان توفيت أمام المحكمة الاقتصادية فى حادث سير بعد ادائها عملها.