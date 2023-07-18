الثلاثاء 18 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

نقيب المحامين يؤدي واجب العزاء في الراحلة أميرة جمال

جانب من العزاء
جانب من العزاء

أدى عبدالحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، مساء اليوم، واجب العزاء في الراحلة  أميرة جمال المحامية بحلوان، وذلك بقاعة مناسبات مجمع الشربيني الخيري.

 

ونعى نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة العامة الراحلة، سائلين الله تعالى أن يتغمدها بواسع رحمته، ويغفر لها، ويرحمها، ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أفراد العائلة الصبر والسلوان.

يذكر أن الراحلة اميرة جمال المحامية بحلوان توفيت أمام المحكمة الاقتصادية فى حادث سير بعد ادائها عملها. 

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