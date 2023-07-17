مدرب ميتلاند: لم نكن كوبري لانتقال إمام عاشور للأهلي

الدنماركي، أنه لم يكن احتراف إمام عاشور بمثابة كوبري لانتقاله لصفوف النادي الأهلي.

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وقال كابياس، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "ميتلاند رشح لي اسم إمام عاشور وكان الاختيار الأول للنادي، والتعاقد معه كان بمجهود جماعي بين كشافين النادي والإدارة وأنا كمدير فني".

وأضاف: "حين رحلت عن الفريق كنت أخشى على إمام عاشور فهو شخص لطيف ولاعب متميز وكان يحتاج لعناية خاصة".

وتابع: "اهتممت بإمام عاشور على المستوى الشخصي أكثر من الفني لأنها أول تجربة احترافية له خارج وطنه مصر".

وأوضح: "إمام عاشور كان جائعا للنجاح في ميتيلاند وهذا ما أعجبني في شخصيته".

وأتم: "أرى انتقال إمام عاشور للأهلي مفيد، لأنه لم يحظى بدقائق كافية بعد رحيلي، ولم نكن إطلاقا بمثابة كوبري لانتقاله للأهلي كما تردد".



موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي الأهلي مع حرس الحدود، في إطار اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ33 لمسابقة الدوري.

يواجه الأهلي نظيره حرس الحدود في الثامنة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، في المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي