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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إصابة إمام عاشور تُصعق الأهلي

إمام عاشور
إمام عاشور

 يتواصل الغموض حول مستقبل الدولي المصري إمام عاشور، لاعب ميتلاند الدنماركي الحالي والزمالك السابق، بعد الأنباء التي ترددت حول اقتراب اللاعب من الانتقال للأهلي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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 وكشفت تقارير صحفية دنماركية أن الإصابة التي تعرض لها إمام عاشور جعلت إدارة الأهلي تؤجل التفاوض المباشر مع ميتلاند من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بعد حالة التفاؤل التي كانت موجودة داخل النادي من ضم اللاعب، لتتحول لخيبة أمل.

 وأوضحت أن مسؤولي الأهلي يخشون من أن تكون إصابة إمام عاشور مزمنة مما يؤثر على مستقبل اللاعب مع المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.

 وأكدت أن الأهلي توصل لاتفاق مع إمام عاشور، لكن بعد علم الإدارة الحمراء بالإصابة التي تعرض لها اللاعب وغيابه عن تدريبات ميتلاند خلال الفترة الطويلة الماضية أدى إلى توقف التفاوض مع الفريق الدنماركي.

 وكان الإعلامي أحمد شوبير، قد كشف عبر تصريحات إذاعية صباح اليوم الإثنين، عن أن عاشور لم يحضر جلسة التصوير الخاصة بإعلان انتقاله للأهلي خلال اليومين الماضيين.

 وأشار شوبير إلى أن هناك شيئًا غامضًا وغير مفهوم في صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي، بعدما كان اللاعب قريبًا للغاية من المارد الأحمر. 

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