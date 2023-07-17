حسن شاكوش وريم طارق.. "الستر" يمنع حماه من كشف سر الطلاق الخطير (فيديو)

أكدت ريم طارق، طليقة مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، أنها من قررت إنهاء علاقتها بحسن شاكوش، موضحةً: "حصلت حاجة واجهته بها وقال لي هي دي عيشتي وهي دي حياتي، قلت له مفيش بني آدم عنده العيشة دي".

وأضافت " ريم طارق"، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "قلت له أنا آسفة مش هقدر أكمل، الموضوع مش خيانة، لكن دي حاجة بتتعمل وأنا مجبرة وأشوفه وهو بيعملها، مكنتش هقدر ومش هجازف بنفسي".

وتابعت طليقة حسن شاكوش: "لما قلت له لازم ننفصل وهمشي، قالي ممكن نتكلم، لكني قلت له مضطرة أمشي وهبعت أهلي لو احتجت حاجة هيجبوها لي، ومأخدتش أي حاجة إلا ترنج، ولما حاولت أرجع تاني يوم عشان ألم لبسي قال للأمن في الكومباوند محدش يدخلني رغم إن كل حاجتي الشخصية جوه عنده".

حسابات للابتزاز

وأكدت، أن حسن شاكوش عرض الصُلح من خلال إخوته لكنها لم توافق على أن تستمر في حياتها معه: "كل المشاكل اللي تخطر أو متخطرش على البال موجودة في حسن، كل الصفات اللي مش حلوة في حسن شاكوش".

ولفتت إلى أن السوشيال ميديا من أسباب انهيار علاقتها بحسن شاكوش، بعدما دشن بعض الأطراف حسابات مجهولة وقاموا بالهجوم عليه وأهله، موضحًا: "والدي تواصل مع أسرته وطلب منهم إعادة مقتنياتي الشخصية، لكنهم رفضوا وأصروا على مقابلتهم في الكافيه".

وأكمل": "بيطلقوا على كافيه، لكن بابا قالهم أنا عندي بيت، والمفروض إنكم زي ما أخدتوها من البيت تعرفونا ايه اللي بيحصل عشان لو عندها غلط أربيها، ولو بنتي فيها عيب هتنازل لكم عن كل حاجة".

وتابعت: "والدي رفض الطلاق على كافيه، فحررت محضر إثبات حالة بأن أغراضي ومقتنياتي الشخصية في بيت الزوجية، وهذا الأمر لم يعجبه أو أهله، وبعت لي قالي أنتِ بتكتبي على السوشيال ميديا؟! دي لعبتي وهتسلى عليكِ وهعمل شركة تتسلى عليكِ أنتي وأهلك".

سبوبة

وواصلت، أن حسن شاكوش نفذ تهديده حيث تم نشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي: "اتكتب عليها إني سبوبة واللي عاوز يدفع أكتر، حسن مصرفش عليّ جنيه ومجابليش حاجة، جاب لي شبكة بسيطة جدا، وكتبت مؤخر 500 ألف جنيه، وبيقول 5 ملايين جنيه، بيكدب وبيطلع شائعات بسبب سر أنا حفظته لنفسي ومش هطلعه لحد، رغم إني وقفت معاه في مشكلاته وفي أخر أيام زواجنا خليته يصلي، وده كان مستبعد".

فيما قال طارق السيد، والد ريم طارق طليقة حسن شاكوش، إن بنته تعرضت للظلم في أزمتها مع حسن شاكوش، موضحًا: "في بداية الأزمة كان يصلني تهديدات كثيرة، واستنجدت وقلت إن حسن شاكوش بيهددني وإنه فوق القانون".

وأضاف: "للأسف، قلت إن في لجان بيتدفع لها فلوس وصور بتتفبرك وحاجات بتتنشر عني وعن بناتي، للأسف بنتي مش هينفع تقول ايه سبب الانفصال، لأننا اتربينا على إننا نفضح ستر حد".

ربنا أمر بالستر

وتابعت: "أوجه له رسالة، تزوجت من ابنتي وفرحت بك، وكانت متعززة وعايشة في بيتي، ورجعتها لي جثة مهلهلة مطعون في كرامتها وقلبها، الله يسامحك".

وواصل: "أطلب من أي طرف في مصر أو جهة حكومية بأن تقف معنا، الحرب استنزفت كل قوانا لكننا مستمرون، يهدوننا وبيشتمونا وبينشروا صور مفبركة، حسن قال إننا عاوزين 5 ملايين جنيه، طب أنا أديله 5 ملايين جنيه بس يرجع لي بنتي زي ما أخدها، واللي عندنا مش هنطلعه لأننا ناس عندها أخلاق.. هنستر عليك ومش هنتكلم في أي حاجة، وحط عقلك في راسك وشوف انت عاوز تعمل ايه".