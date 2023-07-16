عادت أنباء مؤدي المهرجانات وزوجته، على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان آخرها أنباء عن طلاق مؤدي المهرجانات حسن شاكوش، وزوجته ريم طارق غيابيا، بعدما حررت محاميته محضرا بقسم شرطة أكتوبر أول أثبتت فيه انتهاء صلة موكلها وريم طارق كزوجين، بتطليقه لها غيابيا.

مفاجأة في أزمة حسن شاكوش وزوجته ريم طارق|ما القصة

وقد وصلت محامية حسن شاكوش إلى قسم شرطة أول أكتوبر، اليوم الأحد، وطلبت إثبات الحالة بطلاق موكلها لريم طارق غيابيًا بتاريخ 13 يوليو الجاري.

تلقى مأمور قسم أول أكتوبر بلاغا من محامية، تدعى سامية على، موكلة حسن شاكوش، المقيم بدائرة القسم، وأفادت بطلاق موكلها لريم طارق غيابيا، وطلبت إثبات الحالة، وتم تحرير محضر، وإخطار النيابة العامة.

كانت قد فجّرت ريم طارق، زوجة مؤدى المهرجانات حسن شاكوش، فضائح بالجملة بحقه، متهمةً إياه باستغلال القاصرات.

وقالت ريم طارق ؛ في فيديو عبر حساب افتتحته أخيراً على تطبيق "إنستجرام": "لو طلّقتني عرّفني، عشان أقول للناس السبب اللي خلاك تخطبني وتقول عايز بنت الجيران اللي مابتسيبش فرض.. اللي سجدت شكر لله.. أنا كنت متجوزة قبله في نوفمبر 2020 وانفصلت في فبراير 2022، وهو سأل عليا قبل الجواز وغنّى في فرحي القديم".

وأضافت: "لو سمحت أنا هدومي الشخصية عندك بتحتفظ بيها ليه؟ إنت ليه عايش في جو المؤامرة دا إنت مش محتاج، أنا كنت مُغفّلة، الحاجات كتير أوي ماتخصنيش، اللي يخصني إنك قولت إمبارح إحنا بنحافظ على ولاد الناس وقولت حاجات وأنا سكت، إنت ليه معترض إنك تدّيني حاجتي اللي عندك محتفظ بيها ليه؟".

وأضافت: "سبب إني فتحت الأكونت دا إني أعرف أرد عليه، وأول ما الموضوع يخلص هقفل الأكونت، مش محتاجة شهرة ما أنا ممكن أتصور واتشهر، لكن لقب مرات المطرب دا عبء عليا، أتاري الناس عندها نظر أنا مكنتش عارفة.. ركّز في اللي إنت بتعمله عشان عيب، إنت المفروض جيت وقعدت معايا في بيتنا، وأنا عملت لك كل حاجة، قلبت لي مجنون حاولت أعالجك، أنا مقصرتش معاك في حاجة وعمري ما كنت أستوعب الغدر".