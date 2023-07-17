حبس شخص متهم بالاتجار في المواد المخدرة بالقاهرة

أمرت نيابة بدر الجزئية، اليوم الأثنين، بحبس شخص، متهم بحيازة كمية من الحشيش وزنت 21 كيلو جراما – بقصد الإتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة حال إستقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته “كمية من مخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جراما – هاتف محمول”.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه الإجرامى، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.