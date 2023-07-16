أوقعت الأجهزة الأمنية بالقليوبية عاطلًا، بعد ممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش والهيروين"، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

القبض على ديلر الحشيش والهيروين بالخانكة:



وفي سياق متصل، أمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.



كانت البداية بتلقي مدير أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الخانكة، يفيد بورود تمكن ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطل لممارسته نشاطًا إجراميًا بالاتجار بالمخدرات.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، وإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط "أ س ع"، 29 سنة، عاطل، مقيم دائرة القسم، وبحوزته كيلو جرام من مخدر الحشيش والهيروين، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، طعن عامل زوجته أمام أطفالها بسلاح أبيض "سكين" بمركز طوخ حتى الموت وتم نقل الجثة لمستشفى بنها الجامعي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى مدير المباحث الجنائية إخطارًا من العميد مأمور مركز طوخ بقيام عامل بطعن زوجته بسلاح أبيض "سكين"، انتقل رئيس مباحث مركز طوخ، وتبين أن المتهم عامل بالإدارة التعليمية وطعن زوجته بسلاح أبيض سكين حتى الموت.

أوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم على خلاف مع زوجته وتعيش بمفردها وانقض عليها فجر اليوم وسدد لها طعنات عدة حتى أرداها قتيلة وتم نقلها لمستشفى بنها العام وتحويلها لمستشفى بنها الجامعي ولفظت أنفاسها الأخيرة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.