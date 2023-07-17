أرتيتا يعلق على صفقات ناديه لتدعيم أرسنال قبل انطلاق الموسم الجديد

علق ميكل أرتيتا مدرب أرسنال على الصفقات الجديدة لفريقه قبل انطلاق الموسم الجديد للدوري الإنجليزي" البريميرليج"

وقال أرتيتا: أنه كان سعيدًا بسرعة حسم إدارة ناديه الصفقات الجديدة، وإنه من الوارد ضم لاعبين آخرين.

وتعاقد أرسنال مع ديكلان رايس قادما من وست هام يونايتد مقابل 105 ملايين جنيه إسترليني لينضم إلى الوافدين الجديدين كاي هافيرتز ويورين تيمبر.

وأضاف: كل صفقة قمنا بها تجلب شيئا استثنائيا للفريق، نحن سعداء بالتعاقد مع اللاعبين الذين رغبنا في ضمهم، تعاقدنا معهم مبكرا وسيحاولون التأقلم مع الفريق سريعا، لدينا الوقت للاستعداد والتعبير عن أنفسنا بالطريقة الصحيحة.

وعن التعاقد مع لاعبين آخرين قبل غلق باب الانتقالات في أول سبتمبر: دعونا نرى، ما زال أمامنا المزيد من الوقت والكثير من التوقعات من لاعبي فريقنا، نحن على استعداد، فما زال هناك المزيد من الوقت، وبالتأكيد سيرحل بعض اللاعبين، وأنا واثق من الأمور ستتحرك.

ويستهل أرسنال الموسم الجديد باستضافة نوتنجهام فورست في 12 أغسطس.