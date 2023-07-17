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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس شخص أطلق الرصاص على طالب بالمقطم

محكمة
محكمة

أمرت نيابة المقطم الجزئية، اليوم الأثنين، بحبس شخص متهم بإصابة شاب بطلق خرطوش لوجود خلافات بينهما بدائرة القسم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

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القبض على شخص حاول التخلص من طالب بفرد خرطوش بالقاهرة

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ضبط 110 فرد خرطوش و252 قطعة سلاح معدني في يوم واحد

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إصابة سائق بطلق خرطوش أثناء عبثه بسلاح ناري بطما

وكان قد أطلق شخص الرصاص علي طالب بالمقطم بسبب خلافات مالية بينهما حيث ضبط رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة المتهم والسلاح تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبدالله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تبلغ لقسم شرطة المقطم من إحدى المستشفيات بإستقبالها طالب ، مقيم بدائرة القسم مصاب برش خرطوش إثر مشاجرة بمنطقة سكنه .

بالإنتقال وسؤال والده ، مقيم بذات العنوان قرر بحدوث مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص بسبب خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على نجله بالضرب بإستخدام فرد خرطوش "كان بحوزته" مُحدثاً ما به من إصابات ، أمكن ضبط المتهم وبحوزتــه السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة ، طلقة من ذات العيــار وبمواجهتـــه إعترف بارتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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