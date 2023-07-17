صداع الآيس كريم.. الأسباب وطرق العلاج|أشخاص ممنوعة من تناوله

يشعر البعض بما يُسمى "صداع الآيس كريم" بعد تناول الأطعمة الباردة بما يشمل الآيس كريم، أو شرب المشروبات المجمدة، حيث يبدأ الألم بعد ثوانٍ قليلة من التناول السريع للآيس كريم ، ويبلغ ذروته خلال 30 إلى 60 ثانية.

أسباب صداع الآيس كريم

ووفقًا لما ذكره موقع "هيلث شوت" الطبي، يبدو صداع الآيس كريم وكأنه صداع حاد ومفاجئ قد يستمر من بضع ثوانٍ إلى دقيقة قد تشعر بألم حاد أو طعن في الجبهة أو الصدغ، حيث إن ألم المنبهات الباردة شائع جدًا وقد يحدث في 30 إلى 40 % من الأشخاص الذين لا يعانون من الصداع بشكل عام، وتعتبر الأعراض غير ضارة وليست علامة على وجود مرض أساسي يجب أن تقلق بشأنه.

صداع الآيس كريم

وأشار الأطباء إلى أنه عندما يكون لديك طعام أو مشروبات مبردة ، قد تصاب بتجميد دماغك، مثل هذا الصداع ناتج عن التبريد السريع وانقباض الأوعية الدموية في سقف الفم والجزء الأمامي من الرأس، ويؤدي هذا الانقباض إلى ظهور إشارات الألم، مما يؤدي إلى حدوث الصداع.

علاج صداع الآيس كريم

لا يلزم عادة علاج لصداع الآيس كريم في الواقع ، قد يكون تجميد الدماغ مؤلمًا ، لكنه شيء يزول من تلقاء نفسه بسرعة، إذا كنت لا تريد الانتظار، يمكنك إيقاف صداع الآيس كريم عن طريق تدفئة لسانك، يمكن القيام بذلك عن طريق ضغط لسانك على سقف فمك أو شرب مشروب دافئ، وإذا كنت ترغب في منع صداع الآيس كريم في المستقبل، فتأكد من تناول الأطعمة أو المشروبات الباردة ببطء.

صداع الآيس كريم

هل يجب على مرضى الصداع النصفي الإمتناع عن تناول الآيس كريم؟

قد يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بصداع الآيس كريم ، ولكن لا توجد مجموعة محددة تم تحديدها على أنها أكثر عرضة للإصابة به على مستوى العالم، كما أنه لا يوجد دليل قاطع لإثبات أن الأشخاص المصابين بالصداع النصفي يجب أن يتجنبوا الآيس كريم أو الأطعمة الباردة تمامًا.

وفي الوقت نفسه، كشفت دراسة علمية حديثة أن صداع الآيس كريم يبدو أنه ليس له أي أهمية خاصة للأشخاص الذين يعانون من الصداع النصفي، حيث شارك فيها 70 شخصًا يعانون من الصداع النصفي و 50 متطوعًا شابًا، وخلصت نتائجها إلى أن تجميد الدماغ كان أقل شيوعًا لدى الأشخاص المصابين بالصداع النصفي من عامة الناس.