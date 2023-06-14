تحريات مكثفة لكشف غموض سقوط شخص من أعلي عقار بالدقى

تجرى الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة ، لكشف غموض وملابسات سقوط شخص من أعلي عقار سكنى فى ظروف غامضة بمنطقة داير الناحية ، بدائرة قسم شرطة الدقى .

بلاغ بسقوط شخص من أعلي عقار بالدقى

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من شرطة النجدة مفاده بوجود شخص متوفى بأحد شوارع بدائرة قسم الدقى ، وانتقلت علي الفور الأجهزة الأمنية إلي مكان الواقعة وبالفحص عثر علي جثة شخص وتبين سقوطه من أعلي عقار ، وتم نقل الجثة إلي مستشفى امبابة العام

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان ، للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وقام فريق آخر بالتحفظ علي كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة ، لتفريغها وكشف ملابسات الحادث وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

في سياق آخر، تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أكثر من مليون وحدة ألعاب نارية بحوزة أحد الأشخاص بالفيوم بقصد الاتجار وذلك استمرارًا لجهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وترويج الألعاب النارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الفيوم، أكدت قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة "له معلومات جنائية") بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها مستغلًا ورشة كائنة بدائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه داخل الورشة المشار إليها، وعُثر بداخلها على (32 كرتونة بداخلها عدد مليون ومائة ألف وحدة ألعاب نارية متنوعة - الأدوات والمعدات المستخدمة فى تصنيع الألعاب النارية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

فيما ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عناصر تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات النارية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين حال استقلالهما دراجة نارية "بدائرة قسم شرطة الأزبكية " بها قطع بالأسلاك وبحوزتهما أداة حادة.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية المضبوطة بحوزتهما اعترفا بسرقة الدراجة النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية، باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما، كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقرا بارتكابهما 3 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، وأقرا بالتصرف فيها بالبيع لدى عميلهما "سيئ النية" أمكن ضبطه، وبحوزته كافة الدراجات النارية المستولى عليها، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمان أيدها وأقر بعلمه بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات واتهموهم بالسرقة.