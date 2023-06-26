عاجل| إصابة واحدة نتيجة سقوط عقار الإسكندرية حتى الآن

أعلن محمد الشريف محافظ الإسكندرية، عن وقوع إصابة واحدة نتيجة سقوط عقار الإسكندرية حتى الآن، مشددًا على تكثيف انتشار فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع في موقع العقار المنهار بالإسكندرية.

العقار المنهار بالإسكندرية

وأضاف محافظ الإسكندرية، أن العقار المنهار اليوم بشارع خليل حمادة بمنطقة سيدي بشر حدث به انشطار نصفي رأسي، وجار التأكد من وجود أي سكان أسفل الأنقاض، لافتا إلى أن العقار يستخدم كشقق للإيجار خلال موسم الصيف، وصادر للطابق الأخير به قرار إزالة، موجهًا الأجهزة المعنية بقطع جميع المرافق عن العقار.

وأكد الشريف على تواجد جميع الأجهزة والجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة، وذلك فور ورود بلاغ يفيد بوقوع الحادث للتعامل مع تبعات الحادث على أرض الواقع.

وشدد المحافظ علي تكثيف تواجد فرق الدفاع المدني والإسعاف ووحدة التدخل السريع وإدارة الأزمات والكوارث وجميع الأجهزة المعنية بالمحافظة، مشيرًا إلى رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة المحافظة والمرافق والصحة والتضامن الاجتماعي مع تواجد جميع الأجهزة الأمنية والحماية المدنية بالمنطقة المحيطة بالعقار.

وتواصل قوات الحماية المدنية البحث عن ضحايا عالقين أسفل أنقاض الذي انهار اليوم الإثنين بشكل شبه كامل، ما أسفر عن تحطم سيارات ووجود بعض قاطنيه ورواد سوبر ماركت أسفل الأنقاض.