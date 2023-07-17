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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الإسماعيلي بطلا لكأس مصر للبنتابول

الإسماعيلي بطلا لكأس
الإسماعيلي بطلا لكأس مصر للبنتابول

توج فريق الإسماعيلي للسيدات بطلا لكأس مصر للبنتابول بعد الفوز على فريق التجمع الأول في المباراة النهائية التي أقيمت بصالة هيئة قناة السويس بالاسماعيلية.

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واحتكم الفريقان لركلات الترجيح حيث أحرز الأهداف محمد حافظ هدفين وأحمد عنتر الشهير بناسا هدف، لتصبح النتيجة 8/9 لصالح الاسماعيلى ليتوج بطل لكأس مصر 2023.

يتكون فريق البنتابول من


محمد شاكر، محمد حافظ،محمد عنتر،احمد عرابي، محمد عادل كيتا،أحمد عنتر ناسا،أحمد عبد الرازق ،محمد حسن الاسناوى، كريم احمد،عبد الرحمن هشام، عادل نجيب .
يقود الفريق جهاز فنى يضم:
حسن الاسناوى…. مدير فنى
محمد قاتى….مدرب عام
محسن العركى……مدير إدارى.

جدير بالذكر أن الفريق حصل فى نفس الموسم على المركز الثانى بالدورى العام.

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