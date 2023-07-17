حضري حشوة سبرنج رول بالدجاج بأشهي طريقة

تعد حشوة سبرنج رول بالدجاج ، من أطيب أطباق المقبلات الطيبة والخفيفة والمفضلة للجميع، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير السبرينغ رول بحشوة الدجاج الشهية

حشوة سبرنج رول بالدجاج

مقادير حشوة سبرنج رول بالدجاج

- صدر الدجاج : 500 غراماً (مقطّع مكعبات صغيرة)

- عجينة السبرينغ رول : عبوة

- معجون الثوم بالزنجبيل : 2 ملعقة كبيرة

- الملفوف : كوب وربع (مفروم)

- الجزر : كوب وربع (مبشور)

- البصل الأخضر : 3 عود (مفروم)

- ملح : حسب الرغبة

- سكر : ملعقة كبيرة

- زيت السمسم : 2 ملعقة كبيرة

- بهارات : نصف ملعقة صغيرة (صينية)

- البيض : 1 حبة (مخفوق)

- الزيت النباتي : 2 كوب

حشوة سبرنج رول بالدجاج

طريقة التحضير

سخني زيت السمسم في مقلاة على نار متوسطة، ثمّ أضيفي مكعبات الدجاج، ومعجون الزنجبيل بالثوم، وقلّبي حتى يتغير لون الدجاج وتجفّ السوائل.

أضيفي الملفوف، والجزر، والبصل الأخضر، والملح، والسكر، والبهارات الصينية.

قلّبي المكونات حتى ينضج الملفوف والجزر تماماً.

ضعي الحشوة في مصفاة لتصفية الدهون منها.

افردي شريحة من عجينة السبرينغ رول على سطح العمل.

أضيفي القليل من خليط الحشوة، ثم اثني الأطراف إلى الداخل، ولفّيها على شكل رول، وأغلقي الطرف بالقليل من البيض المخفوق، وكرري العملية حتى الإنتهاء من الكمية.

في قدر واسع على نار متوسطة، سخني الزيت النباتي، ثم اقلي السبرينغ رول حتى تصبح ذهبية اللون، وصفيها من الزيت، وضعيها في طبق التقديم، لتقدم ساخنة.