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الأحد 09 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

حضري مكرونة بالدجاج وصلصة الكريمة الشهيه على خطى المطاعم

مكرونة بالدجاج وصلصة
مكرونة بالدجاج وصلصة الكريمة

مكرونة بالدجاج وصلصة الكريمة من الوجبات المفضلة لدى الجميع، وهي الأكثر طلبًا، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها على خطى المطاعم.

 

مكرونة بالدجاج
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طريقة عمل مكرونة بالدجاج وصلصة الكريمة

المقادير

- زيت الزيتون : 2 ملعقة كبيرة

- صدر الدجاج : 2 صدر (مفروم مكعبات صغيرة)

- ملح : نصف ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الثوم : فصّان (مهروس)

- صلصة الاسباجيتي الجاهزة : علبة (350 مل)

- كريمة الطبخ : 2 كوب

- الباستا : عبوة (مسلوقة بحسب التعليمات على العبوة / النوع المفضل)

 

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طريقة التحضير

اسلقي الباستا بحسب التعليمات على العبوة وصفيها واتركيها جانباً.

سخني الزيت، وأضيفي الدجاج، وتبلي بالملح والفلفل وقلبي حتى ينشف.

أضيفي البصل والثوم وقلبي حتى يتحمر الدجاج.

أضيفي صوص الاسباجيتي وخففي النار، واتركيه حتى يغلي لمدة 5 دقائق.

أضيفي الكريمة واتركي المزيج يغلي لمدة 5 دقائق أخرى.

أضيفي المكرونة المسلوقة وقلبي المزيج ثم قدميها ساخنة في طبق التقديم.

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