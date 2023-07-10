بسمة وهبة تستنكر انتقاد رواد الساحل الشمالي.. موسم هجوم لتطفيش السياح

استنكرت الإعلامية بسمة وهبة، الهجوم على رواد الساحل الشمالي، قائلة: "موسم الهجوم بدأ، رغم أنها أجمل منطقة، وبمثابة ملجأ للمصطافين والسياح، والهجوم الذي أقصده هو مقاطع الفيديو المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي".

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "البعض يقولون مين سافر بالعربية ومين عنده ايه ومين سهر فين، للأسف في ناس فاضيين ومحدش شايفهم وقاعدين بيتسلوا".

تطفيش السياح

وتابعت: "بهذه الطريقة أنتم تتسببون في أذى لهذا البلد، لأنكم بتطفشوا السياح والسياحة، وفي ناس بتقضوا عليهم من موظفين وعمال، أكل عيشهم في الـ3 شهور دول، ولو أنت مش قادر تطلع الساحل متروحش هناك، مش لازم تروح هناك".

وأوضحت: "السنة اللي فاتت قالوا الساحل الطيب والساحل الشريف، والسنة دي بيقولوا شوفوا الزجاجة بكم والطعمية بكم، طب ما تشتري عجينة وحمرها في البيت، كده هيبقى أرخص لك، في طرق كتير للتوفير، متطلعش الساحل، وهي مصر مفيهاش إلا الساحل الشمالي؟! في أماكن كتير وأرخص".