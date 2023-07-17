اقرأ غدًا بالوفد.. د. عبدالسند يمامة: لا صلة لأي جهاز أمني بترشحي لانتخابات الرئاسة

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الثلاثاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "د. عبدالسند يمامة: لا صلة لأي جهاز أمني بترشحي ولا يمكن للدولة أن تضغط على الحزب".

ويتضمن عدد جريدة الوفد الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

عبدالسند يمامة يرد على منير فخري عبدالنور

لست مرشح الدولة وأخوض انتخابات الرئاسة عن اقتناع كامل

أدعوك لتغليب صوت العقل ومصلحة الوفد فوق أي أهواء شخصية

لا صلة لأي جهاز أمني بترشحي ولا يمكن للدولة أن تضغط على الحزب

التفكير لصالح بلدي والمنافسة الشريفة خير وأبقى من العمل لصالح جهات خارجية

لا بد أن يكون للوفد مرشح رئاسي في أهم استحقاق انتخابي

رؤية الوفد لا تتعارض أبدًا مع الدولة الوطنية المصرية

البعض يتاجر بتصريحاتي عن إنجازات السيسي التي لا ينكرها إلا جاحد

الأحزاب نشأت للمشاركة الفاعلة وخوض أي استحقاقات انتخابية

الزراعة: الإفراج عن 119,000 طن أعلاف ذرة

درجات الحرارة تكسر حاجز ال 40 درجة

مصرع 8 أشخاص وإصابة 9 في انهيار عقار القبة

صرف 60 ألف جنيه لأسرة كل متوفى من الضحايا