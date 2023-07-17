كمية السكر المسموح بتناولها في اليوم منعًا للأمراض.. طبيبة تحسم الجدل

كشفت طبيبة مختصة أن الشخص السليم يمكنه تناول ما لايزيد عن 25 جرامًا من السكر في اليوم دون أي عواقب على الجسم، مشيرة إلى أن السكر مصدر سريع للحصول على الطاقة، لذا يمكن تناول أي شيء من السكر في حالة العمل الفكري المكثف.

أضرار الإفراط في تناول السكر:

ووفقًا لما ذكره موقع صحيفة "إزفيستيا"، حذرت الطبيبة في الوقت نفسه من الإفراط في تناول السكر لافتة أن كمية السكر التي يمكن للشخص السليم تناولها في اليوم هي 5-6 ملاعق شاي ما يعادل (25 جرامًا)، ولكن بشكل عام من الأفضل تناول كمية أقل من هذه الكمية المحددة.

كمية السكر المسموح بتناولها في اليوم

وصرحت الطبيبة بأن زيادة كمية السكر في النظام الغذائي تؤدي إلى حدوث مشكلات صحية أبرزها زيادة الوزن، وزيادة مخاطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، بالإضافة إلى أمراض القلب والأوعية الدموية المزمنة.

كما يدعم السكر الالتهابات في الجسم بما فيها التي تحدث في البطانة الداخلية للأوعية الدموية، مما يؤدي في النهاية إلى تراكم اللويحات فيها وتصلب الشرايين.