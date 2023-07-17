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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

علماء يكتشفون زهرة تساعد على تقليل مستوى السكر في الدم

مرض السكري
مرض السكري

مرض السكري هو حالة تحدث عندما يكون السكر في الدم مرتفعًا جدًا، ويتطور عندما لا ينتج البنكرياس ما يكفي من الأنسولين أو أي الأنسولين على الإطلاق ، أو عندما لا يستجيب جسمك لتأثيرات الأنسولين بشكل صحيح، ويؤثر مرض السكري على الأشخاص من جميع الأعمار. معظم أشكال مرض السكري مزمنة (مدى الحياة) ، ويمكن التحكم في جميع أشكاله بالأدوية أو تغيير نمط الحياة.

 

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يأتي السكر بشكل أساسي من الكربوهيدرات في طعامك ومشروباتك. إنه مصدر الطاقة الأساسي لجسمك وينقل الدم الجلوكوز إلى جميع خلايا الجسم لاستخدامه في الطاقة.

 

عندما يكون السكر في مجرى الدم ، فإنه يحتاج إلى مساعدة للوصول إلى وجهته النهائية وهذا المفتاح هو الأنسولين (هرمون)، وإذا كان البنكرياس لا ينتج كمية كافية من الأنسولين أو إذا كان جسمك لا يستخدمه بشكل صحيح ، يتراكم الجلوكوز في مجرى الدم ، مما يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم (ارتفاع السكر في الدم).

 

زهرة تساعد على الوقاية من السكر 

اكتشف مجموعة من الباحثون جامعة أوتاغو في نيوزيلندا زهرة تخفض مستوى السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون من داء السكري.

 

واختبروا العلماء في تجربة سريرية عشوائية ومضبوطة ومتقاطعة استمرت ثماني سنوات، ثلاثة مركبات مستخلصة من بتلات زهرة الداليا (اختبرت سابقا على الحيوانات واتضح أنها تقلل من التهاب الدماغ وتزيد من حساسية الأنسولين في الدماغ وتساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم)، على أشخاص يعانون من مقدمات أو يعانون من النوع الثاني من داء السكري.

 

واتضح للعلماء أن الجزيئة النباتية المشتقة من مستخلص الداليا تنظم مستوى السكر في دم الأشخاص الذين يعانون من داء السكري.

 

واستنادا إلى هذه النتائج حصل الباحثون على براءة اختراع رسمية وابرموا اتفاقية شراكة مع شركة تجارية لتسويق هذا المكمل الطبيعي الذي يساعد على الحفاظ على مستوى طبيعي للسكر والأنسولين في الدم.

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