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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد وفيق: الابتذال قد يحقق أموالا ولكنه يحطم أشياء مهمة لدى الجمهور

أحمد وفيق
أحمد وفيق

كشف الفنان أحمد وفيق، العديد من الأسرار الفنية والشخصية، خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة، قائلًا:" الفنان يجب أن يكون مثقفا حتى يصبح مؤثرا ".

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قال الفنان أحمد وفيق، إنّ الممثل يجب أن يكون مثقفا حتى يصبح مؤثرا، موضحًا: "لا أقصد المعنى المبتذل وهو أن يقرأ الممثل كتابا ويتفلسف فيه، ولكني أقصد الوعي".

وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز"، أنه يجب الاهتمام بالتعليم والثقافة حتى نصبح أكثر حكمة في التعامل مع الدنيا، متابعا: "الممثل يجب أن يضيف لمجتمعه، إن كنت ممثلا ممتعا فقط تكون قد أديت دورا ورسالة المتعة، ولكن عندما تحتاج بلدك ويحتاج مجتمعك لك وللحلول التي تطرحها فإنه لشرف لك أن تكون فنانا مهموما ببلده".

وتابع، أن الابتذال من الممكن أن يحقق أموالا ولكن يحطم أشياء لدى الجمهور: "الجمهور بطبعه ممكن أي حد يشده، وبالتالي لو لقيت إن المبتذل بيجيب فلوس متعملش زيه، لأنك لو حققت أرباحا بهذه الطريقة لن تُحسب أنك نجم النجوم، ولكن ستكون أفسدت أشياءً مهمة، والفنان يجب أن يحاول الإصلاح وألا يخدع أو يخون لجمهور".

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