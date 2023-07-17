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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

أحمد وفيق: ارتباطي بالمسرح بدأ من كورنيش الإسكندرية

أحمد وفيق
أحمد وفيق

كشف الفنان أحمد وفيق العديد من الأسرار الفنية والشخصية خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة.

وقال الفنان أحمد وفيق، إنّ نتيجة الثانوية العامة أكثر ما يذكره بمحافظة الإسكندرية، موضحًا: "زرت هذه المحافظة قبل ظهور النتيجة، وكانت أول مرة أزورها وأنا ناضجاً وأستطيع استيعاب تفاصيلها".

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وأضاف "وفيق"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري، مقدم برنامج "60 دقيقة"، على قناة "اكسترا نيوز": "كنت أزور راس البر في الصيف عندما كنت صغيرا، أصبحت مدينة عالمية الآن، وسأزورها قريبا".

وتابع، أن ارتباطه بالمسرح بدأ من مسارح الكورنيش بالإسكندرية، حيث شاهد مسرح لايف النجوم، مثل مسرحية خشب الورد للفنان الراحل محمود عبدالعزيز على مسرح العبد، مشيدًا في الوقت ذاته بمحافظة الإسكندرية، حيث تتضمن مكتبة الإسكندرية كما أنها كانت معقلا للعلماء لفترات زمنية طويلة.

وحول مشواره الفني، قال، إنه عمل مع عدد كبير من نجوم الفن مثل محمد صبحي ويوسف شاهين وجلال الشرقاوي وخالد يوسف: "أراجع نفسي دائما وعندها أدرك أن كل ما فعلته في مشواري المهني كان صائبا، لأن معظم القرارات التي اتخذتها في حياتي تشبه شخصيتي".

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