أحمد وفيق يكشف رأي يوسف شاهين في موهبته التمثيلية

روى الفنان أحمد وفيق، تفاصيل كثيرة عن مشاركته في فيلم “المصير”، وعن المخرج الكبير يوسف الشريف، مؤكدًا أنه عبقري وكانت احلامه العمل معه .

وقال أحمد وفيق إنه يحب يوسف شاهين منذ الصغر،موضحا: هو عبقري في الكادر والزوايا، وكان من أحلامي أن أعمل معه.

وأضاف وفيق خلال لقاء له مع الإعلامية إيمان أبوطالب فيبرنامج بالخط العريض، على شاشة قناة الحياة: كنتمشاركا في مسرحية مع الفنان أحمد فؤاد سليم وأحمد بديروأحمد حلاوة وإخراج جلال الشرقاوي وهي مسرحيةدستور يا أسيادنا.

وأضاف: ذهب الفنان أحمد فؤاد سليم، ليوسف شاهين وقالله عندي ولد "بيعرف يمثل كويس أوي، ويخطف ولازمتشوفه"، فأرسل يوسف شاهين، المخرج خالد يوسف وشاهددوري في المسرحية وأعجبه، لأنني كنت أجسد دوراكوميديا، وذهب خالد إلى يوسف شاهين قال له هذاكوميديان.

وتهكم وفيق على ما قدمه مسرح مصر، قائلا: اللي بيعملهمسرح مصر حاليا كان بالنسبالي تراجيدي، لأن دوري فيالمسرحية كان شديد الإضحاك.

وتابع: تحدث الفنان أحمد فؤاد سليم مع يوسفشاهين مرة ثانية، وقال له لازم تشوفه بيلعب كوميدي بسعنده حاجه، فجاء وشاهدني، وكان "ميت" من الضحك،وعندما شاهدني بعد نزولي من المسرح وطلب أن يسلمعلي، قال لي انت جان، وعلى المسرح كنت حاجة تانية، ولاتحصر نفسك في حاجة واحدة وابقى تعال لى المكتب.

وقال وفيق: "لم أذهب له، ولم أكن جريئا وليس عندي القدرةعلى التواصل مع الناس وكنت رخم وخجول، وقلت لواحتاجني سيكلمني، وبالفعل كلمني أستاذ خالد يوسفوقال لي يوسف شاهين عاوزك وكان وقتها بيعملوا فيلمالمصير، ورشحوني للبطولة وقام خالد النبوي بأداء الدوروهو من أهم الممثلين في الوطن العربي، ولكن حزنت.

قال الفنان أحمد وفيق، إن الفنان الراحل أحمد زكي كان مرشحًا لبطولة فيلم سكوت هنصور:" اللي كان هيعمل الدور هو الأستاذ أحمد زكيوهو اللي كان البطل، لكن اختلف مع المخرج يوسف شاهين،ووقتها كان أحمد زكي يقدم فيلم السادات.

وقال وفيق في سياق مختلف: أول دور تمثيل فيحياتي كان مسرحية للمؤلف الراحل أسامة نور الدين، وكانيقدم أول نص له وأتذكر أنني قلت للمخرج عاوزين نعملمسرحية لأسامة نور الدين فرفض وقال إنه يكتب لأول مرة،وكان والد أسامة مثقفا ولديه بردية مسرحية فأخذناهاوكتبنا عليها مسرحية أسامة وقدمناها للمخرج، باعتبارهامسرحية لشكسبير، وكانت المفاجأة أن أسامة حصلعلى أحسن مؤلف على مستوى جامعات مصر وكانت منإخراج سمير العدل، أحد مؤسسيي فن المسرح في المنصورةووالده موجود في التاريخ المسرحي لأنه من أول الناسالتي عملت الجوقة في المسرح.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة قناةالحياة في الثامنة مساء في الجمعة من كل أسبوع تقديمالإعلامية إيمان أبوطالب