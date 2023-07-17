خلف الحبتور يكشف في بيان رسمي  حقيقة شراء نادي الزمالك

كشف رجل الأعمال الإماراتي خلف أحمد الحبتور على حقيقة شراء نادي الزمالك خلال الفترة الماضية بعد انباء شراء رجل الاعمال القلعة البيضاء.

حقيقة شراء الحبتور لنادى الزمالك

أصدر خلف أحمد الحبتور بيان صحفي على حسابة الرسمي "تويتر" يكشف فيها استحواذه على نادي الزمالك المصري قائلا:" لاحظتُ في الآونة الأخير تداول أخبار في مختلف مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي عن تقدمي بطلب شراء نادي الزمالك المصري، ولاحظتُ ايضاً ان هذه الأخبار انتشرت بشكلٍ واسع جداً، ويتم تحديثها وترويجها بشكل متصاعد ومستمر، الأمر الذي جعلني ملزمٌ لتوضيح ذلك لجميع المهتمين".

أشار إلى :" بداية فاني أكن كل احترام وحب وتقدير لجمهورية مصر العربية، وحكومتها وجميع مؤسساتها، وشعبها الطيب، وأحب ايضاً الرياضة والرياضيين، ولست منحازاً او متعصباً لأي نادي دوناً عن الآخر، لكني لا أنوي شراء نادي الزمالك، ولم اتقدم بأي طلب من هذا النوع، بل ولا انوي شراء اي نادي رياضي في اي مكان آخر في العالم، لأنه وبكل بساطة فان كرة القدم ليست من اولوياتي ولا اهتماماتي، ولا ادعي اني خبير بخباياها ومتمكن من تطويرها، وأنا كرجل اعمال ومستثمر لا أفضل أبداً الاستثمار الا في المجالات التي أعشقها وأرغب بها، والتي امتلك القدرة على تنميتها وتطويرها ورفع كفاءاتها".

أضاف:" شخصياً أحب الرياضة، ومغرم بلعبة التنس الأرضي، وقمت بتنظيم ورعاية بطولات عالمية في هذه اللعبة التي مازلت احرص على ممارستها، أما علاقتي بكرة القدم فهي علاقة سطحية جداً، لذا فلا يوجد حالياً ما يجعلني افكر في دخول عالم الاسثمار في مجال كرة القدم، فهذا عالم له أهله ومستثمروه وخبرائه الذين يفقهون فيه أكثر مني".

أتم الحبتور:" وفي الختام أحب ان انوه انه تربطني علاقة طيبة وجيدة بالمسؤولين في العديد من الاندية المصرية من بينها الزمالك والأهلي وبقية الأندية، وسأظل محافظاً على هذه العلاقة الطيبة دائماً وأبداً، واشكر كل من تواصل واهتم ونشر هذا الخبر سواء بحسن نية او من محبتهم وحسن ظنهم بي.. والله ولي التوفيق".

الزمالك وفاركو

حسم التعادل الإيجابي بين الزمالك وفاركو بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعت بينها على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ34 في بطولة الدوري المصري الممتاز .