عمر كمال: حب جماهير الزمالك جعلني مرتبط بالنادي

أوضح عمر كمال عبد الواحد، الظهير الأيمن لفيوتشر، عدد من الحقائق حول طريقة انتقاله لفريقه الحالي، على الرغم من توقيعه على عقود انضمامه للزمالك، بعدما رحل عن المصري البورسيعيد.

وتحدث عمر كمال في تصريحات تلفزيونية نقلتها "أون تايم سبورتس"، حيث قال: "انتقالي للزمالك كان في صفقة انتقال حر، لكن عندما ام غلق باب القيد بدون تفعيل عقدي انتقلت إلى نادي فيوتشر، وليس لي صلة بالعودة للقلعة البيضاء أو لا".

وأضاف: "الزمالك أتفق مع فيوتشر خلالها بشكل ودي على عودتي عند حل أزمة القيد، لكنني ليس لي دخل في قرار الانتقال إلى الزمالك، لكن في حالة إن كانت هناك فرصة للانضمام للفارس الأبيض سأدرس الأمر أولاً".

بينما علق على موقفه من الانتقال للأهلي أو الزمالك في حالة وصول عروض من القطبين، قال: "الزمالك لم يتحدث معي أي شخص، كما أنني أترك الأمور هذه لوكيل أعمالي".

وأضاف:" بالنسبة لي أهم شيء هو المشاركة في المباريات والاحتراف أهم شيء في قراري ولا توجد عاطفة في الكرة".

وأردف لاعب فيوتشر تصريحاته: " رأيت حبًا كبيرًا من جمهور الأبيض قبل ارتداء قميص النادي، هذا جعلني أشعر أنني مرتبط بهذا النادي، لكن وجودي في الأهلي سأواجه صعوبة في المشاركة بسبب محمد هاني وخالد عبد الفتاح وأكرم توفيق وكريم فؤاد بمركز الظهير الأيمن وهم لديهم رصيد كبير".

وأكمل: "الزمالك يمتلك لاعبين كثيرين جيدين في مركزي الظهير والجناح ولكن لدي فرصة كبيرة بالمشاركة، ولكن إذا تم التعاقد معي كجناح سأنافس بيرسي تاو فقط في الأهلي".

الجدير بالذكر أن الأهلي يضع عمر كمال عبد الواحد كأحد الصفقات الصيفية المهمة التي يرغب في التعاقد معه خلال الميركاتو الحالي.