الشباب والرياضة تنفذ أندية البحث عن وظيفة في الشرقية

تنفذ وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب( الإدارة العامة للمبادرات الشبابية )، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، سلسلة من أندية البحث عن وظيفة بمراكز شباب محافظة الشرقية( بهنا باي - النوبة - الغار)، وذلك حتي الخميس ٢٧ يوليو الجاري.



وتستهدف أندية البحث عن وظيفة الشباب لتأهيلهم لسوق العمل والتعرف على آليات البحث عن وظيفة وكيفية كتابة السيرة الذاتية واجتياز المقابلات الشخصية والوظيفية ومقابلات التعارف مع الشركات، كما تهدف إلى إعداد جيل من الشباب قادر على ايجاد فرصة عمل لائقة له من خلال البحث عن الفرص الحقيقية، والتعرف على متطلبات سوق العمل من مهارات معينة تتطلبها شغل تلك الوظائف.



يتضمن نادي البحث عن وظيفة مجموعة من الانشطة التفاعلية مع الشباب والتي يستطيع الشاب خلالها التعرف على سوق العمل وآليات البحث عن الوظيفة المناسبة وايضا اجراء مقابلات التعارف مع الشركات كما يتضمن بعض الانشطة المتعلقة بالتثقيف المالي

يقوم بتنفيذ نادي البحث مجموعة من الميسرين من العاملين بمديريات الشباب والرياضة المدربين والمؤهلين لاتمام هذه الأنشطة مع الشباب، ويتم المتابعة مع الشباب منذ إنتهاء النادي وحتى ثلاثة أشهر للتأكد من حصول الشباب على فرص عمل لائقة بشركات القطاع الخاص.

أكدت منال جمال وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب أن نادي البحث عن وظيفة يستهدف شباب الخريجين لتطوير مهاراتهم في البحث عن وظائف وكيفية دخول سوق العمل والمساعدة في خفض معدلات البطالة بين الشباب، مشيرةً إلي استهداف مجموعة من المحافظات الاخرى خلال الفترة القادمة لتوسيع شريحة المستفيدين واتاحة الفرصة امام الشباب للاستفادة من أندية البحث عن وظيفة.