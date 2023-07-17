نصائح طبية للوقاية من موجة الطقس السيئ

موجة الطقس السيئ تضرب البلاد خلال الساعات الأخيرة، وهناك استمرار الإرتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، وشديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية الغربية.

طقس حار حتى نهاية الأسبوع

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء حتى نهاية الأسبوع الحالى وتمتد لمطلع الأسبوع المقبل.

ووجه الدكتور جمال شعبان، العميد الأسبق للمعهد القومي للقلب، عدد من النصائح للمواطنين ويجب اتباعاها خلال موجة الطقس الحار التي تتعرض لها المحافظات المصرية خلال الفترة الأخيرة، قائلًا: “الحرارة رهيبة وتجنبوا التعرض للشمس المباشرة إلا بغطاء الرأس واشربوا ماء كثيرا".

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، إن المناطق الجنوبية بصعيد مصر تسجل درجات حرارة عظمى ما بين 44 درجة مئوية لـ45 درجة مئوية خلال فترات النهار، لافتة إلى أن فترات الليل ومع غياب آشعة الشمس نشعر بنسب رطوبة كبيرة بالطقس خلال فترات الليل.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، من التعرض المباشر لآشعة الشمس خلال فترة الظهيرةن مشيرة إلى أن الرطوبة تزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأوضحت أن طقس اليوم هو طقس شديد الحرارة رطب بمعظم محافظات الجمهورية، وهدوء سرعة الرياح هو سبب الشعور بارتفاع نسب الرطوبة مساءا.

وأكملت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة الأرصاد الجوية، أنه في فترات الليل المتأخرة وفترات الصباح الباكر تكون الأجواء معتدلة نوعا ما؛ بسبب الإنخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، مع تكون للشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، تؤدي لإنخفاض الرؤية الأفقية فترات الصباح الباكر، لكنها سرعان ما تتلاشى مع سطوع آشعة الشمس وتتحسن الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.