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الإثنين 17 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ليفاندوفسكي برفض عرضا مغريا بالدوري السعودي

ليفاندوفسكي
ليفاندوفسكي

حسم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مستقبله في برشلونة الإسباني من حيث الاستمرار أو الرحيل، خاصة بعد العروض المغرية المقدمة له من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

 

ونجح ليفاندوفسكي مهاجم فريق برشلونة، في حصد لقب بطولة الدوري الإسباني في الموسم الأول مع القلعة الكتالونية، وتوج بلقب الهداف هذا الموسم في عامه الأول بكامب نو.

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ونشر شبكة "أوبتا " للإحصائيات  مساء اليوم الأثنين “ أن روبرت ليفاندوفسكي دخل قائمة اللاعبين الذين حققوا لقب هداف الدوري الإسباني في أول موسم لهم بالمسابقة خلال القرن الحادي والعشرين”.

 

أشارت الشبكة إلى  :"  دييجو فورلان (2004-05) 25 هدف، رود فان نيستلروي (2006-07) 25 هدف روبرت ليفاندوفيسكي (2022-23) 23 هدف.

ورفض النجم البولندي روبرت ليفاندوفيسكي  عرضَا مغريًا من أحد  الأندية السعودية  من أجل عيون برشلونة لاستكماله مسيرته في النادي الكتالوني .

 

عروض السعودية لضم ليفاندوفسكي

حيث قدمت أحد الأندية السعودية عرضًا مغريًا يتجاوز 100 مليون يورو في الموسم الواحد حتي عام 2026 ، رفض ليفاندوفيسكي هذا العرض لاستكمال مسيرته مع برشلونة .

ونجح روبرت ليفاندوفسكي مع فريق برشلونة من التسجيل سجل 33 هدفًا وصنع 8 آخرين، خلال 46 مباراة رسمية مع العملاق الإسباني، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية.

 

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الجريدة الورقية