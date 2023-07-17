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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

جوندوجان يعلق على انتقاله الرسمي إلى برشلونة

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب الألماني إيلكاي جوندوجان المنضم حديثا لنادي برشلونة الإسباني، قادما من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي في صفقة انتقال حر، عن سعادته بانضمامه للكبير الكتالوني مؤكدًا أنه حقق حلمه بارتداء قميص البلوجرانا.

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وانتقل جوندوجان إلى فريق برشلونة في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع مانشستر سيتي، بعدما توج بجميع البطولات الممكنة تحت قيادة بيب جوارديولا من حيث الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

 

تصريحات جوندوجان بعد وصوله برشلونة

وقال جندوجان في تصريحات أثناء تقديمه: "كنت على وشك الانضمام إلى برشلونة مرتين في الماضي، لكن لم يحدث ذلك، الآن أنا سعيد لأنني تمكنت من الحضور إلى كامب نو لاعبًا".

 

وتابع: "كنت متحمسًا للغاية بشأن التحدي الكبير منذ مكالمة تشافي معي، أخبرني أنه يريدني في برشلونة، لقد كان حلم أن آتي إلى هذا الفريق والآن أتطلع للتكيّف مع زملائي الجدد، والأسلوب الجديد من اللعب والثقافة والمدينة".

 

وأضاف: "لقد أوضح لي تشافي أفكاره في المباريات والتي تشبه إلى حد بعيد تلك التي مارستها في مانشستر سيتي خلال سنواتي الأخيرة، كان واضحًا منذ البداية ورأيت نفسي مرتاحًا لما يتحدث عنه، سنرى ما سيحدث على أرض الملعب".

 

وأكمل: "الموسم الماضي لـ برشلونة كان رائعًا، أريد أن أضيف الكثير هنا بفضل خبراتي، وأن أساعد اللاعبين الشباب والتعلم كل يوم لأنني بعيد الآن عن الاعتزال حتى لو كان سني كبيرًا بالنسبة للبعض".

 

وزاد: "ليفاندوفسكي لم يؤثر علي من أجل الانضمام إلى برشلونة، لقد اتخذت القرار لأنني كنت أحلم بذلك منذ أن كنت صغيرًا، وكنت أحرص على متابعة الفريق مع بيب جوارديولا وقبله ريكارد".

 

وأردف: "قدوتي في برشلونة رونالدينيو، رغم أنني لا أشبهه في الأسلوب، لكنني كنت أستمتع بما يقدمه وتحديدًا في مباريات ريال مدريد، بالإضافة إلى تشافي وإنييستا بالتأكيد، وربما كذلك بوسكيتس الذي أرى أنه كان استثنائيًا، صامت ويفكر في كرة القدم طوال الوقت، ورؤيته للعبة مختلفة".

 

واختتم جوندوجان: "تحدثت معه عبر اتصال هاتفي، أخبرته كأول شخص عن موافقتي على الانضمام إلى برشلونة، كان حزينًا في البداية، ولكن بعد ذلك أخبرني أنني اتخذت القرار الأفضل، وتمنى لي التوفيق، ولا يزال مشجعًا لـ برشلونة ويتابع كل مبارياته".

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