وكيل روكي: البرازيلي صفقة مربحة لـ برشلونة

أكد أندريه كوري، وكيل فيتور روكي، مهاجم برشلونة الجديد، أن اللاعب يعد مكسبًا وصفقة مربحة لبرشلونة، بعدما نجح البارسا في التعاقد مع اللاعب.

ومن المقرر أن ينتقل روكي للبارسا في مع بداية موسم 2024/2025، مما جعل البارسا يضع شرطًا جزائيًا بقيمة 500 مليون يورو.

تصريحات وكيل روكي

تحدث وكيل روكي، في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الكتالونية، حيث قال: "روكي كانت لديه الرغبة في اللعب لبرشلونة، وعندما أُتيحت الفرصة، لم نستطع أن نفكر مرتين".

وتابع: "المفاوضات بين برشلونة و أتلتيكو باراناينسي كانت حول قيمة الصفقة، والتي وصلت بين 30 إلى 35 مليون يورو".

وأكمل:"في النهاية، استطاع برشلونة تخفيض المبلغ الثابت وزادت المتغيرات".

وأضاف: "أظن أن الصفقة مربحة لبرشلونة، إذا نجحت في تخفيض سعر الصفقة وزيادة الحوافز فقط، فالأمر كذلك".

وأردف: "في حالة نجاح روكي مع برشلونة ودفع النادي الحوافز المتغيرة، هذا يعني تألق اللاعب، وأن سعره قد يرتفع بعد ذلك إلى 200 مليون يورو".

بينما علق على المقارنة بينه موكله وبين إنريكي، فقال: " وجهة نظري حول هذه المقارنة، أن برشلونة تعاقد مع صفقة أفضل، فيتور يتفوق على إندريك".