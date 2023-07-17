ضبط مخالفات تموينية لمخابز ومطاحن فى أسيوط

شنت مديرية التموين بأسيوط برئاسة المحاسب ممدوح حماد وكيل وزارة التموين باسيوط بالاشتراك مع العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين بأسيوط حملة تموينية اليوم الإثنين بدائرة مركز الغنايم وأسفرت عن ضبط الآتي:

تم ضبط مطحن مواني بداخله 18 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة 50 كجم بإجمالي وزن 900 كجم قام بتجميعها بقصد إعادة نخليها وبيعها علي انها دقيق فاخر والتربح من خلال ذلك

تم تحرير 5 جنح للمخابز لعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية بقصد إنتاج خبز ناقص الوزن والتهرب من الرقابه علي المخابز

تم ضبط مخبز قام بانتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 30 جرام في الرغيف الواحد وتم غلق المخبز ثلاث شهور

تم تحرير عدد 12 تقرير إثبات حاله للمخابز لانتاجهم خبز ناقص الوزن بمقدار من 8 الي 18 جرام

تم تحرير عدد 14 تقرير إثبات حاله للمخابز لعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية وعدم وجود ميزان حساس وعدم وجود لوحة إعلانيه للمخبز.



شارك في الحملة مأموري الضبط القضائي محمد أحمد محمد حسانين، وصفوت صدقان، والسيد أسامة خلف

وكان وزير التموين قد أصدر قرار امس بغلق معظم الشونه علي مستوي الجمهورية نظرا لقله الكميات المورده من الاقماح خلال الأيام الماضية

وفي محافظة اسيوط يبقي وزير التموين الدكتور/علي مصيلحي علي اربع مواقع لاستلام الاقماح حتي نهايه الموسم وهم صوامع الشركة القابضة بعرب العوامر وشونه نزله عبداللاه وشونه ابوتيج وشونه القوصية

هذا وقد بلغت إجمالي كميات الاقماح الموردة حتي صباح اليوم الاثنين 138549 طن

وفى ذات السياق حذرت مديرية التموين جميع المزارعين وتجار القمح من تجميع كميات من القمح بغرض بيعها في السوق السوداء او بيعها لمطاحن القطاع الخاص او استخدامها كعلف حيواني

وكما حذرت المديرية مطاحن القطاع الخاص من استخدام القمح المحلي في الإنتاج وكل من يفعل ذلك يتحمل المسئولية القانونيه لمخالفته للقوانين والقرارات التموينيه المنظمة

وحررت المحاضر اللازمة ومصادرة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية للعرض على النيابة لاستكمال التحقيقات.