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الإثنين 17 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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احترار الجو.. تحذيرات المناخ مؤشرات خطيرة تحتاج جدية في التعامل (فيديو)

موجة طقس حارة تضرب
موجة طقس حارة تضرب العالم

قال ياسر ثابت، المحلل السياسي، إن القبة الحرارية التي ضربت مصر وتهدد 8 دول منها دول الشام والعراق وعدد من دول الخليج، هي مجرد جرس إنذار للعالم أجمع بأن هناك ارتفاعا شديدا لدرجة الحرارة ربما سيصبح هو الطبيعي، ما لم يتحرك العالم بجدية لمواجهة التغيرات المناخية والاحتباس الحراري.

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تفاصيل ظاهرة القبة الحرارية وتأثيرها على حالة الطقس

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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم.. والقاهرة تسجل 40

وأضاف خلال مداخلته مع الإعلامية إيمان الحويزي، في برنامج "مطروح للنقاش" على شاشة "القاهرة الإخبارية"، أن القبة الحرارية ناتجة عن التقاء مرتفع في طبقات الجو العليا، مع منخفض الهند الموسمي، في ظل الظروف المناخية الصعبة، مع الرطوبة العالية، أدى لزيادة الإحساس بارتفاع درجة الحرارة.

ولفت إلى أن كوكب الأرض أعطانا تحذيرات كثيرة، ومن الضروري الانتباه لهذه المؤشرات الأساسية في ارتفاع درجة الحرارة العالمية، والاحتباس الحراري وانبعاثات الغازات، ولا بد التعامل مع هذا الموضوع بجدية في الفترة المقبلة.
 

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