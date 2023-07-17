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الإثنين 17 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

تفاصيل ظاهرة القبة الحرارية وتأثيرها على حالة الطقس

بوابة الوفد الإلكترونية

تتعرض البلاد خلال هذه الأيام لظاهرة القبة الحرارية، وهي امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وتتسبب في دفع الهواء الدافئ إلى السطح وتحتجز الهواء الساخن ذي الضغط المرتفع في طبقة قريبة من سطح الأرض تشبه الصوبة الزجاجية. 

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استمرار الموجة الحارة.. حالة الطقس اليوم الإثنين

 ظاهرة القبة الحرارية:

هيئة الأرصاد الجوية، كشفت أن القبة الحرارية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع نسب الرطوبة، نتيجة زيادة فترات سطوع الشمس، وتقع عدة دول عربية تحت تأثير القبة الحرارية، منها مصر وبلاد الشام والسعودية والعراق والكويت.

 وتتسبب ظاهرة القبة الحرارية في ارتفاع درجات الحرارة بأعلى من معدلاتها الطبيعية حيث تقترب من 50 درجة مئوية في جنوب العراق والكويت. 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من سيطرة المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، لأنه يتسبب في الإحساس بالإرهاق وعدم الراحة وخاصة في عملية التنفس، ويصاحبه زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يساعد على رفع درجات الحرارة.

وتوقعت هيئة الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 38 درجة مئوية في الظل، بينما الدرجة المحسوسة 40 درجة مئوية، بينما تتخطى درجات الحرارة حاجز الـ40 درجة مئوية في جنوب الصعيد، وتكون درجة الحرارة المحسوسة بها 45 درجة مئوية.

ودرجات الحرارة على السواحل الشمالية العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية، وعلى جنوب سيناء العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية، وعلى شمال الصعيد، العظمى 41 والمحسوسة 43 درجة مئوية، أما جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 46 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن تستمر الموجة الحارة حتى نهاية الأسبوع، لتستغرق بذلك أكثر من 8 أيام حيث بدأت من يوم الخميس الماضي، وفقًا لما كشفته هيئة الأرصاد الجوية.

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