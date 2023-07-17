عاجل
انتشال جثث 3 أطفال من أسفل عقار حدائق القبة المنهار مفاجأة.. عقار حدائق القبة المنهار صدر بشأنه قرار ترميم لم يتم تنفيذه أوروبا تستعد لصيف شديد الحرارة و"سَرْبَرُوس" يهددها بالتصحر.. فيديو
الإثنين 17 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الصحة: "توجيه بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية بمستشفى التأمين الصحي بقنا"

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان

 أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، توفير عددٍ كبيرٍ من المستلزمات الطبية وفرق العمل من الخبراء والكوادر الطبية للعمل بمستشفى  قنا العام وتدريب العاملين بها لسرعة القضاء على قوائم الانتظار.

 جاء ذلك خلال جولته بالمستشفى اليوم الإثنين، ضمن جولته الميدانية لمحافظتي قنا والأقصر، لتفقد عددٍ من المنشآت الصحية ومتابعة منظومة العمل على أرض الواقع يرافقه اللواء أشرف الداودي محافظ قنا.

txt

وزير الصحة يكرم طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية

txt

وزير الصحة ومحافظ الإسكندرية يتفقدان بشائر الخير والقوافل الطبية

txt

وزير الصحة ومحافظ الفيوم يتفقدان مستشفى طامية المركزي

 أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على المرور على عدد من أقسام (الباطنة، قسم، القسطرة القلبية، الرعاية القلبية، الرعاية المركزة، رعاية مركزة ICU)،لافتًا إلى أن طاقة المستشفى الاستيعابية تبلغ 227 سريرًا.

 أضاف "عبدالغفار" أن الوزير تفقَّد خلال الجولة مستشفى أورام قنا، بأقسامه كافة والذي تبلغ طاقته الاستيعابية 62 سريرًا ( داخلي، جراحة، عمليات، أطفال)، فضلًا عن 20 سريرًا كيماويًّا، 8 أسرة رعاية مركزة.

وأشار "عبدالغفار" إلى أنه تم استحداث خدمة الرنين المغناطيسي بالمستشفى، موضحًّا أنها تضم 21 عيادة في تخصصات (الإيكو. رسم القلب، الجراحة الجديدة، المترددة، الألم، الأورام المتردد، الأورام الجديد، الأسنان، الأشعة التلفزيونية، الدوبلر، الأشعة التلفزيونية، مناظير الجهاز الهضمي، أمراض الدم، الأطفال، عرض اللجنة الاستشارية، الغدة، مناظير مسالك، العلاج الطبيعي، التغذية، الكلى، التخدير).

 في ختام جولته بمحافظة قنا اجتمع الوزير مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، بحضور عددٍ من قيادات الوزارة المعنيين، وذلك حرصًا على الاستماع لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ والعمل على تتفيذها في إطار تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة.

 أكد الوزير خلال الاجتماع العمل على زيادة أعداد القوى البشرية من الكوادر الطبية في المنشآت الطبية في المحافظة تلبية لمطالب أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لخدمة أهالي المحافظة، كما وجَّه الوزير خلال الاجتماع بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية في مستشفى التأمين الصحي بالمحافظة لتقديم الخدمات للمرضى.

 رافق الوزير الدكتور أنور إسماعيل، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل الوزارة بمحافظة قنا، والدكتور بيتر وجيه، نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

مواد متعلقة

"الصحة" تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

الصحة تتابع ظهور أعراض مرضية متشابهة لعدد من المواطنين بقنا 

الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

الصحة: قافلة شمال سيناء تستقبل 1615 مواطنًا وتجري 81 جراحة خلال يومين

الصحة تعلن التقرير اليومي لحملة "100 يوم صحة"

وزير الصحة يكرم طاقم تمريض بمستشفى أسيوط للصحة النفسية

الصحة تعلن إطلاق قافلة علاجية لخدمة أهالي شمال سيناء

وزير الصحة يوجه بتشكيل فرق للمتابعة للمرور الميداني على المستشفيات
الجريدة الورقية