اتحاد جدة السعودي يفاوض نجم الاتفاق بالميركاتو

يدخل مسؤولو اتحاد جدة السعودي فى مفاوضات جادة مع نظيره الاتفاق من اجل الحصول على خدمات على هزازي لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الحالية وقبل انطلاق الموسم الكروى الجديد.

الاتحاد السعودي يغازل “ على هزازي” نجم الاتفاق

ويكثف الاتحاد السعودي محادثاته لشراء المدة المتبقة من عقد على هزازي ويضع عرضا مغريا يقدر بمبلغ 5 ملايين ريال، بجانب حصول اللاعب على قيمة عقد جديد وفقا لاتفاق الطرفين المبرم بينهما.

الاتحاد السعودي

وربما ستظل صفقة على هزازي معلقة بين الطرفين لحين الوصول الى حل يرضي الجميع لاتمام ابرام التعاقد مع اللاعب خلالا فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

على هزازي

ونجحت ادارة الاتحاد السعودي فى الحصول على خدمات اللاعب سلطان فرحان قادمًا من صفوف الرائد، فى عقد يمتد الى ثلاثة مواسم في صفقة انتقال حر.