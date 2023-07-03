الاتحاد السعودي يستعد لإعلان صفقة جديدة

يستعد نادي الاتحاد السعودي للإعلان عن التعاقد مع صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بالتعاقد مع جواو فيليبي الشهير بجوتا، جناح سيلتيك الإسكتلندي.

وذكرت صحيفة اليوم السعودية أن نادي الاتحاد يخطط للإعلان عن صفقة جواو فيليبي الشهير بجوتا مساء اليوم الاثنين، بعد الاتفاق مع سيلتيك الإسكتلندي واللاعب على الأمور كافة مؤخرا.

ومن المنتظر أن ينضم جوتا لمعسكر نادي الاتحاد المقرر لها في مدينة الطائف، خلال الشهر الجاري استعدادا للموسم المقبل.

وتشير التقارير أن جوتا سوف يوقع على عقد لمدة 3 سنوات مع نادي الاتحاد السعودي وسوف يدفع 25 مليون جنيه إسترليني من أجل ضم جوتا في الصيف الجاري.

وتعاقد نادي الاتحاد السعودي في الصيف الجاري مع الثنائي الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي خلال الأسابيع الماضية.

فيليبي مع البرتغال

بدأ اللاعب البرتغالي جواو فيليبي مسيرته مع نادي بنفيكا البرتغالي، وسبق له اللعب مع نادي بلد الوليد في الدوري الإسباني، و انتقل اللاعب الشاب إلى نادي سيلتيك في عام 2022.

للاعب البرتغالي مسيرة قوية مع منتخبات البرتغال بداية بفريق أقل من 15 عام وحتى فريق 21 عام، وشارك في ما يقارب من الـ70 مباراة مع الفئات السنية لمنتخب البرتغال.

يتواجد اللاعب الآن في النادي الاسكتلندي بعدما خرج من بنفيكا على سبيل الإعارة في عام 2020، و حتى الآن يشارك على سبيل الإعارة خارج ناديه الأصلي.

لعب جواو فيليبي مع نادي سيلتيك في 75 مباراة حتى الآن، سجل خلالها 26 هدف وصنع 25 هدف اخر لزملائه في الفريق.

يقترب اللاعب البرتغالي جواو فيليبي من الانتقال للاتحاد خاصة وأن المدير الفني نونو سانتو مدرب النمور يريد دعم مركز الهجوم في الموسم المقبل، و يضع عينه على اللاعب حيث يرى أنه سيكون مفيد للتايجرس، و مستقبلًا سيكون ضمن خطة النادي للاعتماد على صغار السن.